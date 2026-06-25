Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous explique comment le Pérou a été réinventé dans le deuxième épisode des coulisses du développement

Pérou on va ?

L’équipe a en réalité profité de cette nouvelle vidéo des coulisses pour confirmer que le Pérou sera bien, comme on s’en doutait, le premier niveau de Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Le commencement de cette aventure réimaginée plus de 30 ans après le jeu original et qui est attendue de pied ferme par les fans de la licence et de l’archéologue. Direction Vilcabamba et Qualopec dans ce nouvel épisode des coulisses de développement signé Crystal Dynamics et Flying Wild Hog.

Peu de réelles nouveautés à se mettre sous la dent, si ce n’est le soin apporté pour faire ressentir les réelles batailles qui se sont jouées entre les Incas locaux et les conquistadors espagnols. Des traces de luttes et de pièges déclenchés à leur insu joncheront votre route pour réaliser ce qu’il s’est vraiment passé ici par le passé, en restant près de la réalité tout en apportant une part non négligeable de fiction.

« Notre objectif est de transporter les joueurs et joueuses dans un lieu réaliste, qui ne se contente pas d’être un simple niveau de jeu vidéo. Notre équipe a passé énormément de temps à peaufiner ce niveau et sa navigation, pour qu’on ait vraiment l’impression de découvrir une civilisation oubliée », partage Jeff Adams, directeur de l’expérience chez Crystal Dynamics. Un lien qui sera plutôt interconnecté au lieu de se diviser en plusieurs niveaux séparés, avec un niveau de vie (flore et faune confondues) jamais atteint dans la licence, selon les dires des développeurs. Tomb Raider: Legacy of Atlantis est prévu pour le 12 février 2027 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2.