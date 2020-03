The Outer Worlds : la version Switch arrivera finalement le 5 juin

Sorti depuis octobre dernier sur PC, PS4 et Xbox One, The Outer Worlds nous avait promis une version Switch, qui a connu quelques retards depuis son annonce. Mais Nintendo vient aujourd’hui de préciser que le titre serait disponible à la fin du printemps sur sa console.

Repoussée à cause de l’épidémie de Covid-19, cette version avait pris du retard pour permettre aux développeurs de terminer sereinement le portage. Aujourd’hui, on apprend que le titre débarquera sur Switch dès le 5 juin prochain, aussi bien en physique qu’en dématérialisé.

Update from the Board: #TheOuterWorlds will be coming to #NintendoSwitch digitally and physically on June 5th!

Learn more: https://t.co/dif3Iz3Ayr pic.twitter.com/r8pgYanJtE

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 31, 2020