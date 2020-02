La version Switch de The Outer Worlds repoussée à cause du coronavirus

Il y a quelques jours, nous avions appris la date de sortie de The Outer Worlds sur la console de Nintendo. Fixée au 6 mars prochain, cette mouture Switch vient d’être décalée à une date indéterminée et n’arrivera pas tout de suite, la faute au Coronavirus qui vient chambouler le développement du portage.

Une cartouche sera finalement présente

C’est l’éditeur Private Division qui a annoncé la chose sur ses réseaux : « Nous retardons The Outer Worlds sur Nintendo Switch en raison du coronavirus affectant l’équipe Virtuos qui travaille sur le portage, afin de leur laisser suffisamment de temps pour terminer le développement ».

Dans la foulée, on apprend également que la version physique, qui avait été annoncée sans cartouche, en aura finalement une (probablement suite aux nombreuses critiques tombées dans la foulée) : « Nous allons désormais publier la version physique sur une cartouche. Une fois que nous aurons une nouvelle date de sortie, on vous le fera savoir ! ».

Il faudra donc patienter encore un peu avant de voir le RPG de Obsidian Entertainment sur la machine hybride. En attendant, on rappellera que The Outer Worlds est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et que notre test est en ligne.