Récemment repoussé, Game of Thrones: War for Westeros dévoilera du gameplay dans quelques jours

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L’univers de Game of Thrones en jeu vidéo aurait sans doute mérité davantage d’adaptations. Si l’on met de côté la série Telltale, peu de titres sont restés en mémoire. Malgré l’explosion de projets télévisés lancés par la Warner, on aurait pu imaginer un peu plus de titres récents, autre que le très moyen Game of Thrones Kingsroad. Il faudra se tourner vers le RTS avec War for Westeros, qui donnera bientôt de ses nouvelles.

Game of Thrones: War for Westeros // Source : PlaySide

Les bannières se lèveront à Westeros

Officialisé en juin 2025, Game of Thrones: War for Westeros est pour l’instant resté relativement discret. Projet chapeauté par les équipes de PlaySide (également éditeur de certains jeux, comme MOUSE), le jeu n’a laissé entrevoir que quelques captures d’écran de ce qui nous attendra, à savoir un RTS plutôt classique où l’on devra mener des batailles en compagnie des héros de l’univers de George R. R. Martin. Depuis, hormis apprendre un report qui le fera louper le coche de 2026, c’est à peu près tout.

Mais les équipes se préparent à lancer une vraie communication autour du jeu et nous donne rendez-vous le mardi 25 août dans la soirée pour découvrir la première vraie bande-annonce de gameplay. Et vous l’avez dans le mille, cela correspond à la conférence d’ouverture de la Gamescon, l’Opening Night Live. Le show sera ainsi l’occasion d’en voir un peu plus sur ce jeu de stratégie en temps réel, avec, on l’imagine, quelques détails à dégoter sur le blog officiel.

Game of thrones war for westeros 1

La cavalerie arrive // Source : Game of Thrones War for Westeros

En attendant, on rappelle que ce titre vous permettra de mener quelques grandes maisons, comme celle des Stark, des Lannister, des Targaryen (ou même l’Armée des Morts), chacune disposant de ses propres héros emblématiques (de Jon Snow à Tywin) où il faudra gérer ses unités et ses tactiques à travers des recoins connus de Westeros (comme Ashemark, située dans les Terres de l’Ouest). La sortie est prévue pour début 2027 sur PC.

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Jaquette de Game of Thrones: War for Westeros
Game of Thrones: War for Westeros
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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