Récemment repoussé, Game of Thrones: War for Westeros dévoilera du gameplay dans quelques jours

Les bannières se lèveront à Westeros

Officialisé en juin 2025, Game of Thrones: War for Westeros est pour l’instant resté relativement discret. Projet chapeauté par les équipes de PlaySide (également éditeur de certains jeux, comme MOUSE), le jeu n’a laissé entrevoir que quelques captures d’écran de ce qui nous attendra, à savoir un RTS plutôt classique où l’on devra mener des batailles en compagnie des héros de l’univers de George R. R. Martin. Depuis, hormis apprendre un report qui le fera louper le coche de 2026, c’est à peu près tout.

Mais les équipes se préparent à lancer une vraie communication autour du jeu et nous donne rendez-vous le mardi 25 août dans la soirée pour découvrir la première vraie bande-annonce de gameplay. Et vous l’avez dans le mille, cela correspond à la conférence d’ouverture de la Gamescon, l’Opening Night Live. Le show sera ainsi l’occasion d’en voir un peu plus sur ce jeu de stratégie en temps réel, avec, on l’imagine, quelques détails à dégoter sur le blog officiel.

En attendant, on rappelle que ce titre vous permettra de mener quelques grandes maisons, comme celle des Stark, des Lannister, des Targaryen (ou même l’Armée des Morts), chacune disposant de ses propres héros emblématiques (de Jon Snow à Tywin) où il faudra gérer ses unités et ses tactiques à travers des recoins connus de Westeros (comme Ashemark, située dans les Terres de l’Ouest). La sortie est prévue pour début 2027 sur PC.