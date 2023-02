Accueil > Actualités > The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition regroupera tous les DLC du RPG sur PC, PS5 et Xbox Series

L’attente autour de The Outer Worlds risque d’être longue, c’est pourquoi Obsidian va d’abord user jusqu’à la moelle son premier épisode avec de nouvelles versions. The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition se dévoile aujourd’hui et nous invite à replonger au sein du RPG de science-fiction dans une édition complète, qui sortira tout prochainement puisqu’elle sera disponible dès la semaine prochaine, le 7 mars.

Une édition complète qui se paye

L’arrivée d’une nouvelle édition n’a rien de surprenant étant donné que son existence était déjà connue depuis octobre dernier. Obsidian et Private Division nous en disent aujourd’hui un peu plus avec une nouvelle bande-annonce qui présente quelques images de cette édition, qui contiendra donc le jeu de base ainsi que ses deux DLC Meurtre sur Éridan et Péril sur Gorgone.

Puisque cette version sort uniquement sur les plateformes de nouvelle génération (ainsi que sur PC), on aura droit à des visuels retravaillés pour l’occasion, avec des temps de chargement réduits, des meilleurs modèles de personnages, et même quelques petits ajouts supplémentaires comme une limite de niveau plus élevée.

Mais cela a un prix, et si cette édition sera vendue à 59,99 € pour celles et ceux qui ne possèdent pas le jeu, il ne faut pas espérer qu’une upgrade gratuite est au programme si vous avez déjà le RPG dans votre bibliothèque. Pour avoir droit à tout cela, il faudra débourser la somme de 9,99 € afin de mettre à niveau votre version de base, et ce uniquement si vous avez acheté les deux DLC.

Si vous souhaitez en savoir plus sur The Outer Worlds, on vous renvoie à notre test du jeu.