Récupérez gratuitement The Outer Worlds et Thief sur PC grâce à l’Epic Games Store

Récupérez gratuitement The Outer Worlds et Thief sur PC grâce à l’Epic Games Store

The Crush House : Le nouveau jeu de Devolver qui vous met aux commandes d’une télé-réalité

The Crush House : Le nouveau jeu de Devolver qui vous met aux commandes d’une télé-réalité

Microids trouve son jeu de pirates avec le RPG tactique Flint : Treasure of Oblivion

Microids trouve son jeu de pirates avec le RPG tactique Flint : Treasure of Oblivion

Amazon Prime Gaming : Les jeux du mois d’avril avec Fallout 76 et Chivalry 2

Amazon Prime Gaming : Les jeux du mois d’avril avec Fallout 76 et Chivalry 2

The Wreck : L’émouvant jeu narratif va sortir dans une jolie édition physique

The Wreck : L’émouvant jeu narratif va sortir dans une jolie édition physique

Palworld : Le premier raid est disponible via une nouvelle mise à jour, avec un nouveau Pal à affronter

Palworld : Le premier raid est disponible via une nouvelle mise à jour, avec un nouveau Pal à affronter

Senua’s Saga: Hellblade II en dévoile plus avec de nouvelles previews un mois avant sa sortie, le jeu sera bloqué à 30 FPS sur Xbox

Senua’s Saga: Hellblade II en dévoile plus avec de nouvelles previews un mois avant sa sortie, le jeu sera bloqué à 30 FPS sur Xbox