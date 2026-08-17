Le jeu The Simpsons: Hit & Run pourrait prochainement revenir, du moins selon Matt Groening, créateur de la série
Lorsque la série Les Simpsons était au maximum de sa popularité, elle a eu droit à de nombreuses adaptations en jeu vidéo qui sont plus ou moins restées dans les mémoires (tandis qu’elle est cantonnée à une apparition dans Fortnite aujourd’hui). The Simpsons: Hit & Run fait partie de ces titres qui ont su marquer les fans de la série grâce à son aspect très « GTA-like » où Springfield devenait un formidable terrain de jeu. Malheureusement, le jeu n’a depuis pas eu droit à une vraie refonte malgré la demande des fans, mais selon le créateur de la série, ce n’est qu’une question de temps.
Pas de remaster… pour l’instant
Forcément, si la nouvelle nous vient de Matt Groening en personne, on a tous un peu envie d’y croire. C’est lors du panel de la dernière D23 dédié à la série Les Simpsons que Groening a fait ce commentaire, lorsque la question d’un retour de The Simpsons: Hit & Run est venue sur le tapis. Le créateur a alors déclaré que c’était bien prévu d’une façon ou d’une autre :
« Je pense que le jeu original va revenir sous une forme ou une autre. »
Une déclaration qui a immédiatement été contredite par Matt Selman, showrunner de la série, avec un « ou pas ». Comme si Groening avait dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû, qui n’aurait par exemple pas encore été annoncé publiquement.
De là à y voir une confirmation d’un remaster ou d’un remake de The Simpsons: Hit & Run sur les plateformes modernes, c’est peut-être trop s’avancer pour le moment, même si cela fait plusieurs années que des rumeurs existent à ce sujet. Il pourrait s’agir d’une erreur de Groening, même si l’on en doute. Après tout, le studio d’origine, Radical Entertainment, vient tout juste de reprendre vie sous le nom de New Radical Games, alors tout est possible…