Le jeu The Simpsons: Hit & Run pourrait prochainement revenir, du moins selon Matt Groening, créateur de la série

Pas de remaster… pour l’instant

Forcément, si la nouvelle nous vient de Matt Groening en personne, on a tous un peu envie d’y croire. C’est lors du panel de la dernière D23 dédié à la série Les Simpsons que Groening a fait ce commentaire, lorsque la question d’un retour de The Simpsons: Hit & Run est venue sur le tapis. Le créateur a alors déclaré que c’était bien prévu d’une façon ou d’une autre :

« Je pense que le jeu original va revenir sous une forme ou une autre. »

Une déclaration qui a immédiatement été contredite par Matt Selman, showrunner de la série, avec un « ou pas ». Comme si Groening avait dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû, qui n’aurait par exemple pas encore été annoncé publiquement.

De là à y voir une confirmation d’un remaster ou d’un remake de The Simpsons: Hit & Run sur les plateformes modernes, c’est peut-être trop s’avancer pour le moment, même si cela fait plusieurs années que des rumeurs existent à ce sujet. Il pourrait s’agir d’une erreur de Groening, même si l’on en doute. Après tout, le studio d’origine, Radical Entertainment, vient tout juste de reprendre vie sous le nom de New Radical Games, alors tout est possible…