The Outer Worlds devrait sortir dans une nouvelle édition sur PC, PS5 et Xbox Series

Obsidian Entertainment n’a toujours pas donné de nouvelles sur l’avancée de The Outer Worlds 2, officialisé il y a maintenant plus d’un an, mais qui n’en n’est visiblement qu’aux prémices de son développement. Pour financer ce dernier, il faut donc capitaliser un maximum sur le premier épisode, et quoi de mieux qu’une nouvelle édition du titre sur nouvelle génération pour renflouer les caisses ?

La dernière édition du jeu avant la suite ?

Il se pourrait bien que The Outer Worlds s’offre une nouvelle version très prochainement, du moins si l’on en croit l’organisme de classification de Taiwan. VGC a pu repérer que The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition venait d’être enregistré là-bas, ce qui fait écho à un autre listing survenu en août dernier qui affichait le même jeu chez l’organisme coréen.

Cette fois-ci, cette édition est associée aux plateformes du PC, de la PS5 et de la Xbox Series, de quoi laisser penser qu’il s’agit bien d’une nouvelle version conçue uniquement pour la nouvelle génération.

On imagine que cette version inclura toutes les mises à jour et DLC déjà sortis pour le jeu, comme Peril on Gorgon et Murder on Eridanos, ainsi que des améliorations visuelles propres aux nouvelles consoles.

Aucune date n’est encore mentionnée, et Obsidian n’a pas encore confirmé l’existence d’une telle édition, même si ça ne fait maintenant plus de doute.