The Outer Worlds présente un trailer pour son DLC Murder on Eridanos

C’était attendu depuis son teaser publié la veille, le DLC Murder on Eridanos de The Outer Worlds a bien fait parler de lui aujourd’hui avec une première vidéo, qui nous en apprend un peu plus sur le contexte de cette nouvelle histoire.

Cluedo dans l’espace

Private Division et Obsidian nous annoncent donc que Murder on Eridanos arrivera le 17 mars prochain sur PC, PS4 et Xbox One, mais qu’il faudra attendre encore un peu pour la version Switch, prévue plus tard dans l’année. Notez qu’il s’agit là du dernier DLC pour le jeu.

Ce nouveau contenu nous présentera donc un mystère à résoudre, avec un meurtre à élucider en enquêtant sur les alibis de chaque témoin, afin d’aboutir à la conclusion de cette enquête. Un nouvel outil sera disponible dans ce DLC pour vous aider à dénicher des indices autour de vous, et vous donnera parfois des détails amusants.

The Outer Worlds est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.