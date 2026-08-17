Les sorties jeux vidéo de la semaine du 17 août (The Sinking City 2, Mortal Shell II…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, on se tournera d’abord vers la sortie de The Sinking City 2, jeu d’aventure horrifique qui s’inspire de l’univers de Lovecraft. Histoire de rester dans les mondes sombres et morbides, on ira faire un tour du côté du Souls-like Mortal Shell II, particulièrement ambitieux.

On regardera également d’un œil curieux la sortie en accès anticipé d’Entropy, RPG volontairement old-school qui nous ramène aux débuts de la 3D. Et niveau nostalgie, on sera aussi servis avec Steins;Gate Re:Boot, réinvention du visual novel culte qui permet d’en profiter avec un peu plus de confort.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

17 août

18 août

19 août

20 août