Les sorties jeux vidéo de la semaine du 17 août (The Sinking City 2, Mortal Shell II…)
Alors que ce mois d’août est particulièrement chargé malgré une rentrée qui l’est encore davantage, cette nouvelle semaine nous apporte un peu de calme avant la tempête. Il y a tout de même pas mal de sorties jeux vidéo à noter, et on vous résume les plus importantes ici.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, on se tournera d’abord vers la sortie de The Sinking City 2, jeu d’aventure horrifique qui s’inspire de l’univers de Lovecraft. Histoire de rester dans les mondes sombres et morbides, on ira faire un tour du côté du Souls-like Mortal Shell II, particulièrement ambitieux.
On regardera également d’un œil curieux la sortie en accès anticipé d’Entropy, RPG volontairement old-school qui nous ramène aux débuts de la 3D. Et niveau nostalgie, on sera aussi servis avec Steins;Gate Re:Boot, réinvention du visual novel culte qui permet d’en profiter avec un peu plus de confort.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
17 août
- Tukoni: Gardiens de la Forêt (PC)
- Nimbit Frontier (PC, accès anticipé)
18 août
- The Sinking City 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Entropy (PC, accès anticipé)
- Starsand Island (PS5, Switch 2, Switch)
- Twisted Tower (PC)
- Stars Reach (PC)
19 août
- Steins;Gate Re:Boot (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Space Tales (PC)
20 août
- Mortal Shell II (PC, PS5, Xbox Series)
- Cozy Marbles (PC)