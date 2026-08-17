Rideshare Stimulator : Saber reconnait enfin l’utilisation de l’IA pendant que son PDG présente ses excuses

Karch se fait tout petit

Le conflit autour de Rideshare Stimulator prend fin, et pas de la manière dont l’aurait voulu Matt Karch. Sans doute conscient que sa réponse à la polémique n’avait pas donné la meilleure image possible de l’entreprise, il a décidé de présenter ses excuses en personne à Stella Sacco, qui confirme cela dans un message posté sur ses réseaux sociaux :

« Hier soir, à ma grande surprise, j’ai reçu un long e-mail de Matt Karch, le PDG de Saber Interactive. Il m’a présenté des excuses sans réserve pour la façon odieuse dont il a parlé de moi dans la presse. Le contenu intégral de ce message restera entre nous ; ce n’est pas mon genre d’étaler ce genre de choses. Mais j’ai bien confirmé qu’il provenait de lui. Matt a exprimé ses regrets quant à l’escalade de la situation et à la manière dont les gens parlaient de moi en ligne. Je ne m’inquiète pas des insultes proférées par des inconnus dans les commentaires — je suis une femme trans, ça m’arrive tous les jours — mais c’était vraiment peu plaisant de voir mes compétences et la réputation que je me suis bâtie en vingt ans dans l’industrie du jeu vidéo être publiquement dénigrées par quelqu’un en position de pouvoir. »

Elle continue en indiquant qu’elle a accepté ses excuses, et qu’elle espère ne plus avoir à discuter du sujet, même si elle reste contre l’utilisation de l’IA.

L’IA a aussi été utilisée pour certaines musiques

Et justement, dans le week-end, la page Steam de Rideshare Stimulator a été actualisée pour préciser de quelle manière l’IA générative est utilisée dans le jeu. Comme l’avait indiqué un porte-parole, elle a principalement été utilisée dans un mode où d’infinis PNJ sont présents, afin de générer des dialogues. Mais ça ne s’arrête évidemment pas là, puisque cela concerne également des musiques :

« La campagne principale, les personnages et les dialogues sont écrits par une équipe de scénaristes humains. Des outils d’IA sont utilisés pour la génération de voix et une partie de la localisation. Le mode optionnel Free Ride propose des missions générées et des dialogues localisés générés par IA. Ce mode est séparé de la campagne principale et peut être mis de côté. Les joueurs peuvent se concentrer sur ce qui a été écrit par un humain. Le jeu propose également plusieurs stations de radio diffusant un mélange de musiques composées par des humains et de musiques générées par IA. Les stations incluant des musiques générées par IA sont clairement identifiées comme telles dans le jeu. »

On aura rarement vu une description aussi précise sur une page Steam, comme si Saber cherchait presque à se dédouaner de la chose en insistant sur l’aspect optionnel du mode. Que cela serve au moins de leçon aux studios et éditeurs qui ne veulent pas jouer cartes sur tables avec le public.