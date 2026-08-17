L’actrice Hayden Panettiere (Until Dawn, Kingdom Hearts) est décédée à l’âge de 36 ans

La première voix de Kairi s’éteint

Connue pour son rôle dans Heroes, la série qui a fait connaître son nom dans le monde entier, Hayden Panettiere est morte à l’âge de 36 ans. Une tragique disparition dont les circonstances ne sont pas encore expliquées, mais son père Skip Panettiere a confirmé la nouvelle durant la nuit :

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de notre chère Hayden. Elle était une lumière incroyable et une véritable force de la nature, apportant un amour et une joie immenses à tous ceux qui l’ont connue ainsi qu’aux millions de personnes qui l’ont vue à l’écran. »

Star du petit écran, qui a notamment joué dans la série Nashville ou encore dans Malcolm, elle avait aussi prêté sa voix à plusieurs personnages dans le monde des jeux vidéo, notamment dans le jeu Until Dawn où elle incarnait l’une des protagonistes. Elle était aussi la voix de Kairi dans les deux premiers Kingdom Hearts, avant qu’elle ne cède sa place à Alyson Stoner.

Toutes nos pensées vont à ses proches et à sa famille.