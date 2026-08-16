Kingdom Hearts IV : Square Enix est certain de sortir le jeu en 2027 et dévoile de nouvelles images étonnantes

Sora n’est finalement pas si seul

Dans cette longue bande-annonce, le monde de Coco de Kingdom Hearts IV se dévoile un peu plus, même si tout ne se voit pas à l’écran. Tai Yasue a par exemple confirmé qu’Hector pourra combattre en utilisant ses os façon nunchakus, tandis que Miguel utilisera sa guitare pour lutter contre les Sans-cœur.

Mais ce n’est pas forcément ce monde qui a été le plus mis en avant ici, étant donné que cet épisode fait toujours la part belle à Quadratum, sorte de Tokyo moderne où l’on voit même Sora utiliser un smartphone. Ces nouvelles images nous montrent de gros Sans-cœur envahir la ville, tandis que de gros vaisseaux façon Final Fantasy XV (ça y ressemble beaucoup) sont aussi présents.

Le casting de ce monde continue de se dévoiler, aussi bien chez les alliés de Sora que chez ses ennemis, qui restent encore mystérieux. Une apparition surprise à la fin de la vidéo fera en tout cas vibrer les fans, au même titre que la dernière déclaration de la bande-annonce qui tease la présence d’un autre personnage historique.

Donald, Dingo et Mickey prennent les commandes

Cette vidéo met également l’accent sur le fait que pendant que Sora sera coincé à Quadratum, Donald et Dingo pourront briller de leur côté. Les deux acolytes seront jouables directement dans Kingdom Hearts IV, puisqu’on les voit traverser les Enfers du monde d’Hercule en y affrontant quelques ennemis sur le chemin. Les deux atterriront tout de même dans le monde de Coco, laissant sous-entendre que c’est là qu’ils rejoindront enfin Sora.

Autre personnage jouable confirmé : Mickey. Le roi cherchera aussi des réponses sur la disparition de Sora dans une étrange bibliothèque, où il pourra entrer dans des livres qui prendront parfois la forme de niveaux en 2D. Il sera aussi question de manipuler les pages pour y créer un double géant de papier afin de traverser les murs. Nomura confirme aussi le retour de Maléfique (pas en personnage jouable évidemment), qui jouera un rôle important parmi le casting de méchants.

Un nouveau monde original de retour

Si ce n’était pas montré dans la bande-annonce, Tai Yasue a confirmé sur scène (via IGN) l’existence d’un autre monde pour Kingdom Hearts IV : DisneyTown. DisneyVille donc, qui était apparu dans Birth by Sleep. Celui-ci sera inspiré par les parcs d’attractions Disney, et on y retrouvera ici des mini-jeux inédits, dont un basé sur la nourriture des parcs, et plus spécifiquement les desserts glacés.

Aucun autre monde n’est pour l’instant confirmé, mais Nomura précise que le but de chacun d’entre eux est avant tout de proposer des expériences uniques avec des mécaniques singulières :

« En ce qui concerne les mondes, je privilégie généralement l’expérience de jeu avant tout. Nous réfléchissons aux mondes et aux personnages qui rendraient l’expérience la plus agréable possible pour les joueurs. Lorsqu’il s’avère indispensable d’inclure un monde en particulier, je réfléchis à la manière dont il s’intègre à l’histoire de Sora. En prenant cela en compte, nous avons estimé que Coco était le choix idéal pour atteindre cet objectif. »

Quadratum sera en tout cas central ici et on nous confirme que Sora peut se mouvoir très facilement dans la ville avec des mécaniques de traversée propres à ce monde, comme le fait d’utiliser la chaîne de la Keyblade pour atteindre des points lointains.

Kingdom Hearts IV sortira en 2027, c’est certain

La plus grosse surprise du week-end aura été d’apprendre que Kingdom Hearts IV était prévu pour la fin d’année 2027, laissant aussi sous-entendre qu’il sortira en édition physique juste avant que Sony mette un terme à la production de jeux sur disque sur ses machines.

Mais comme on est habitué aux reports lorsque l’on est fan de Kingdom Hearts, on s’attend à ce qu’il soit repoussé à 2028. Tai Yasue a donc voulu nous rassurer en indiquant qu’il est sûr et certain que le jeu tiendra cette promesse, étant donné que le développement est déjà plus ou moins terminé :

« [Je] peux le dire en toute confiance et promettre qu’il arrivera en 2027. Pour ce qui est du calendrier, le développement avance de manière fluide. Ce n’est pas quelque chose de l’ordre du 80% ou du 90 % : c’est du 100%. »

Nomura confirme également de son côté que Kingdom Hearts IV n’aura pas de retard, et qu’il prévoit des choses pour les 25 ans de la série, tout en pensant déjà au 30ᵉ anniversaire. On a le temps de le voir venir.