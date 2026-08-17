Débrief : Kingdom Hearts IV, Ghost of Yotei, Wolverine et DokeV
Comme toutes les semaines, vous pouvez rattraper votre retard sur l’actualité des derniers jours grâce à notre débrief, qui vous résume toutes les informations importantes sur l’industrie qu’il ne fallait pas louper.
Au programme de votre débrief de la semaine, on revient tout d’abord sur la nouvelle présentation de Kingdom Hearts IV, qui a confirmé l’identité de son premier monde Disney. On aborde ensuite les nouveautés chez deux jeux PlayStation, à savoir Ghost of Yotei et Marvel’s Wolverine, avant de passer au bilan financier de Pearl Abyss riche en informations. Le tout avant de terminer sur des moins bonnes nouvelles en provenance de Supermassive Games et Netflix.
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