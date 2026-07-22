Les inscriptions pour la bêta de The Duskbloods sont désormais ouvertes sur Switch 2

Quelques jours seulement pour tenter votre chance

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site officiel de The Duskbloods pour enregistrer votre candidature pour la bêta. Vous aurez évidemment besoin d’un compte Nintendo et d’une Switch 2 pour y participer, ainsi que d’un abonnement au Nintendo Switch Online. Il faudra faire vite, puisque les inscriptions seront bouclées dès le 28 juillet prochain à 16 heures.

Pour rappel, les dates de la bêta de The Duskbloods sont les suivantes :

21 août : de 12 h à 16 h

22 août : de 4 h à 8 h

23 août : de 20 h à minuit

23 août : de 12 h à 16 h

24 août : de 4 h à 8 h

Une fois la bêta terminée, la Gamescom sera à l’horizon, avec une cérémonie d’ouverture le 25 août. Sans se la jouer Nostradamus, pas besoin d’être très clairvoyant pour se douter que c’est à ce moment-là que From Software nous en dira vraiment plus sur le jeu, avec une date de sortie à la clé. Et avec la fin d’année qui se rapproche, on commence de moins en moins à croire que The Duskbloods est toujours prévu pour 2026, mais qui sait, c’est peut-être lui qui viendra se frotter à GTA VI en novembre.