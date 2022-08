The Lost Wild

The Lost Wild est un jeu d'horreur en vue à la première personne, qui nous place face à la menace des dinosaure au sein d'un centre de recherches qui cache de nombreux secrets. Seule une personne à la radio peut vous venir en aide afin de vous échapper de ce piège mortel. Il faut donc fuir et reste discret pour ne pas alerter ces grands carnivores, tout en explorant au maximum les lieux pour trouver de quoi survivre et se défendre.