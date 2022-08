The Lost Wild : Annapurna Interactive se lance dans le jeu d’horreur/survie avec des dinosaures

Au cours de sa conférence estivale annuelle, Annapurna Interactive a levé le voile sur plusieurs projets en cours. Deux sortent assez des habitudes de l’éditeur, avec Bounty Star, que l’on vous a déjà présenté et The Lost Wild, celui dont on va parler ici. Un titre qui sent bon Jurassic Park, où il faudra probablement courir pour éviter de se faire croquer.

Cache-cache avec les dinos

Chapeauté par Great Ape Games, nouveau studio anglais basé à Brighton, The Lost Wild se traduit par un jeu de survie et d’horreur à la première personne. On sera plongé dans un monde hostile, où l’objectif sera bien évidemment de survivre en échappant aux dinosaures. S’il faudra bien sûr user de discrétion et de rapidité pour les éviter, le titre se veut « immersif et cinématographique », où les combats directs se solderont généralement par un échec.

Pour l’instant, nous n’avons qu’une courte bande-annonce qui sert avant tout à nous introduire la tension et l’ambiance du titre. Le joueur ou la joueuse devra se faufiler, rester vigilant, explorer les environnements, courir et se mettre à l’abri dans diverses installations abandonnées qui regorgeront de secrets. Il sera possible d’utiliser des armes non létales pour distraire ou occuper les dinosaures mais pas d’attaques directes. Vous l’avez compris, le concept tournera principalement sur le jeu du chat et de la souris, où vous serez le plat de résistance.

Pour l’instant, The Lost Wild est prévu uniquement sur PC. Il faudra également se montrer patient puisque les développeurs visent une sortie pour l’horizon 2024.