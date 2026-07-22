La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée
Jamais aussi populaire qu’un Fire Emblem ou qu’un Advance Wars, la licence Langrisser comptait tout de même sur sa propre niche de fans. Un public qui n’était cependant pas suffisant pour faire perdurer la saga après les années 2000, si l’on met de côté des spin-offs ou des remasters, à l’image des deux premiers jeux qui sont ressortis dans une compilation il y a de cela quelques années. La saga tente maintenant sa chance du côté du mobile avec Langrisser: Sea of Sword, un titre qui aura également le luxe de sortir sur PC, même s’il vise avant tout le marché iOS et Android.
Une « inspiration » plus qu’évidente
Et autant évacuer l’évidence ici : pourquoi ce Langrisser: Sea of Sword ressemble-t-il autant à Unicorn Overlord ? Tout le monde a souligné à quel point le jeu de BlackJack Studio évoquait celui de VanillaWare, tant les directions artistiques sont similaires. Même les personnages (qui assurent évidemment le fan-service) semblent tout droit sortis d’un autre studio, sans que l’on sache s’il s’agit d’un hommage très assumé ou si quelques artistes sont venus filer un coup de main ici.
Derrière cette première impression, on retrouve un RPG tactique moins linéaire que les précédents opus, dans lequel on retrouvera quelques nouveautés comme le fait de pouvoir faire combattre côte à côte deux héros. Une association qui va tout changer puisque placer l’un d’eux en premier aura des conséquences sur les capacités du duo, et certaines combinaisons entre les personnages marcheront mieux que d’autres avec des compétences uniques.
On pourra également visiter plus librement le monde avec des puzzles environnementaux et de la gestion de base. On comptera sur la musique de Yasunori Nishiki (Octopath Traveler) pour nous ambiancer sur le champ de bataille.
Puisque certains personnages seront de retour ici, tout laisse à penser que le jeu adoptera un modèle économique à base de gacha, un peu dans la même lignée qu’un Fire Emblem Heroes. Cela reste encore à voir, mais on ne se fait pas beaucoup d’illusions.
Pas encore de date de sortie pour ce Langrisser: Sea of Sword.