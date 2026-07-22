La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée

Une « inspiration » plus qu’évidente

Et autant évacuer l’évidence ici : pourquoi ce Langrisser: Sea of Sword ressemble-t-il autant à Unicorn Overlord ? Tout le monde a souligné à quel point le jeu de BlackJack Studio évoquait celui de VanillaWare, tant les directions artistiques sont similaires. Même les personnages (qui assurent évidemment le fan-service) semblent tout droit sortis d’un autre studio, sans que l’on sache s’il s’agit d’un hommage très assumé ou si quelques artistes sont venus filer un coup de main ici.

Derrière cette première impression, on retrouve un RPG tactique moins linéaire que les précédents opus, dans lequel on retrouvera quelques nouveautés comme le fait de pouvoir faire combattre côte à côte deux héros. Une association qui va tout changer puisque placer l’un d’eux en premier aura des conséquences sur les capacités du duo, et certaines combinaisons entre les personnages marcheront mieux que d’autres avec des compétences uniques.

On pourra également visiter plus librement le monde avec des puzzles environnementaux et de la gestion de base. On comptera sur la musique de Yasunori Nishiki (Octopath Traveler) pour nous ambiancer sur le champ de bataille.

Puisque certains personnages seront de retour ici, tout laisse à penser que le jeu adoptera un modèle économique à base de gacha, un peu dans la même lignée qu’un Fire Emblem Heroes. Cela reste encore à voir, mais on ne se fait pas beaucoup d’illusions.

Pas encore de date de sortie pour ce Langrisser: Sea of Sword.