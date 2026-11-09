Mélodies Zelda Ocarina of Time : Notes, effets, liste complète et où apprendre les 13 chants

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Tout comme à l’époque, Link peut apprendre un total de 13 mélodies dans le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 : douze airs fixes, dont six servent à se téléporter, et le Chant de l’Épouvantail, que l’on compose soi-même. Chaque mélodie s’apprend au même endroit que dans la version Nintendo 64. On la joue avec les touches de la manette, ou en la fredonnant près du micro de la console. On vous liste l’intégralité des morceaux existants.

Zelda: Ocarina of Time // Source : ActuGaming

Comment jouer de l’ocarina dans Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 ?

Le remake propose deux façons de jouer une mélodie, et on peut passer de l’une à l’autre librement.

  • Aux touches : chaque note correspond à une touche de la manette (L, R, A, X ou Y). Il suffit d’enchaîner les notes dans l’ordre indiqué.
  • Au micro : fredonnez, chantez ou jouez l’air sur un vrai ocarina près de la console. Le micro intégré de la Switch 2 reconnaît les mélodies déjà apprises, puis Link les rejoue en jeu. La reconnaissance se montre peu exigeante sur la justesse : l’essentiel est de rester près de la console.

La séquence qui suit une mélodie jouée peut être passée, ce qui accélère les téléportations. L’application Zelda Notes, sur smartphone, propose aussi un ocarina virtuel pour s’entraîner sur les partitions.

Les 6 mélodies principales d’Ocarina of Time

Zelda ocarina of time musiques 3 1

Chants du temps // Zelda Ocarina of Time // Source : ActuGaming

Une mélodie ne produit aucun effet tant que Link ne l’a pas apprise, même si vous la jouez correctement à la manette ou au micro. Il est donc nécessaire d’apprendre d’abord la mélodie, dont une grande partie va s’apprendre naturellement au fil de l’histoire.

Berceuse de Zelda

  • Notes : Y, X, A, Y, X, A
  • Âge de Link : enfant
  • Où l’apprendre : Impa l’enseigne dans la cour du Château d’Hyrule, juste après la rencontre avec la princesse Zelda.
  • Effet : active les symboles de la Triforce. Elle ouvre entre autres le passage derrière la cascade du Domaine Zora, la porte de la salle de Darunia, la Tombe royale du cimetière et les fontaines des Grandes Fées. Elle sert aussi dans plusieurs donjons, notamment pour changer le niveau de l’eau dans le Temple de l’Eau.

Chant d’Epona

  • Notes : X, Y, A, X, Y, A
  • Âge de Link : enfant
  • Où l’apprendre : Malon dans l’enclos du Ranch Lon Lon.
  • Effet : permet d’appeler Epona. A noter que si vous l’a jouée devant une vache avec une bouteille vide, la mélodie permet aussi d’obtenir du lait.

Chant de Saria

  • Notes : R, A, Y, R, A, Y
  • Âge de Link : enfant
  • Où l’apprendre : Saria au Bosquet Sacré, au bout des Bois Perdus.
  • Effet : permet de parler à Saria à distance pour obtenir des conseils. Plusieurs personnages y réagissent : Darunia, le chef des Gorons, se met à danser et laisse Link poursuivre sa route, et le Skull Kid des Bois Perdus offre un quart de cœur.

Chant du Soleil

  • Notes : A, R, X, A, R, X
  • Âge de Link : enfant
  • Où l’apprendre : sur l’inscription gravée au fond de la Tombe royale, dans le cimetière du Village Cocorico. Pour y entrer, jouez la Berceuse de Zelda devant la tombe marquée du symbole de la Triforce.
  • Effet : fait passer du jour à la nuit, ou de la nuit au jour. C’est le moyen le plus rapide de chasser les Skulltulas d’or qui ne sortent que la nuit, ou d’attendre l’ouverture d’une boutique. La mélodie paralyse aussi certains morts-vivants.

Chant du Temps

  • Notes : A, L, R, A, L, R
  • Âge de Link : enfant
  • Où l’apprendre : une fois les trois Pierres Ancestrales réunies, Link récupère l’Ocarina du Temps dans les douves du Château d’Hyrule. Zelda lui transmet la mélodie.
  • Effet : ouvre la Porte du Temps, au Temple du Temps, et fait apparaître ou disparaître les blocs marqués du symbole du Temps dans plusieurs donjons.

Chant des Tempêtes

  • Notes : L, R, X, L, R, X
  • Âge de Link : adulte pour l’apprendre, enfant pour l’utiliser au moulin
  • Où l’apprendre : Link adulte auprès du musicien installé dans le moulin du Village Cocorico.
  • Effet : fait tomber la pluie. Jouée par Link enfant dans le moulin, la mélodie dérègle les ailes et vide le puits du village, ce qui ouvre l’accès au Puits. Les 6 mélodies de téléportation d’Ocarina of Time
Zelda ocarina of time musiques 2 2

Berceuse de Zelda // Ocarina of Time // Source : ActuGaming

Sheik enseigne ces six mélodies à Link adulte. Chacune ramène Link à l’entrée d’un temple, ce qui évite de longs trajets à travers Hyrule.

Menuet des Bois

  • Notes : L, X, Y, A, Y, A
  • Âge de Link : adulte
  • Où l’apprendre : Bosquet Sacré, devant l’entrée du Temple de la Forêt.
  • Effet : téléporte au Bosquet Sacré.

Boléro du Feu

  • Notes : R, L, R, L, A, R, A, R
  • Âge de Link : adulte
  • Où l’apprendre : Entrée du cratère de la Montagne du Péril.
  • Effet : téléporte dans le cratère, près du Temple du Feu.

Sérénade de l’Eau

  • Notes : L, R, A, A, Y
  • Âge de Link : adulte
  • Où l’apprendre : Au fond de la Caverne Polaire, après l’obtention des Bottes de fer.
  • Effet : téléporte au Lac Hylia, devant le Temple de l’Eau.

Requiem des Esprits

  • Notes : L, R, L, A, R, L
  • Âge de Link : adulte pour l’apprendre, enfant et adulte pour l’utiliser
  • Où l’apprendre : Colosse du Désert, après la traversée du Désert Hanté.
  • Effet : téléporte au Colosse du Désert, devant le Temple de l’Esprit. Link enfant doit l’utiliser pour accéder à ce temple.

Nocturne de l’Ombre

  • Notes : Y, A, A, L, Y, A, R
  • Âge de Link : adulte
  • Où l’apprendre : Village Cocorico, une fois les médaillons de la Forêt, du Feu et de l’Eau obtenus.
  • Effet : téléporte au fond du cimetière du Village Cocorico, tout près de l’entrée du Temple de l’Ombre.

Prélude de la Lumière

  • Notes : X, A, X, A, Y, X
  • Âge de Link : adulte
  • Où l’apprendre : Temple du Temps, quand Link y revient après le Temple de la Forêt.
  • Effet : téléporte au Temple du Temps.

Chant de l’Épouvantail : comment le composer ?

Le Chant de l’Épouvantail est la seule mélodie que le jeu ne fixe pas : c’est vous qui l’inventez. Il se met en place en deux temps, avec Link enfant puis Link adulte.

  • Avec Link enfant, rendez-vous au Lac Hylia et parlez à l’épouvantail Bonooru, puis jouez une suite de 8 notes de votre choix.
  • Notez cette mélodie quelque part : il faudra la rejouer à l’identique.
  • Avec Link adulte, retournez voir Bonooru au Lac Hylia et rejouez la même suite de notes pour qu’il la reconnaisse.
  • Jouez ensuite le Chant de l’Épouvantail aux endroits prévus : un épouvantail apparaît et sert de cible au Grappin.

Ces 13 mélodies suffisent à ouvrir tous les passages de Zelda: Ocarina of Time et à relier les temples en quelques secondes une fois Link adulte. Le Chant d’Epona ne sert vraiment qu’après avoir récupéré la jument. Ou sinon, vous pouvez aussi faire vos propres mélodies, comme ces joueurs qui ont reproduits In the End, de Linkin Park.

Linkin Park's 'In The End' being played in The Legend of Zelda: Ocarina of Time
byu/n1ght_watchman inGameBoostOfficial

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