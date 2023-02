Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : Le portage PC aura finalement un peu de retard

Naughty Dog avait sans doute préparé son calendrier méticuleusement en prévoyant de sortir la version PC de The Last of Us Part I en pleine période de diffusion des derniers épisodes de la saison 1 de la série diffusée sur HBO, mais le studio est aujourd’hui contraint de revoir ses plans initiaux. Ce portage, très attendu par la communauté PC, n’arrivera finalement pas à l’heure, mais son retard n’est pas si important que cela.

Un peu plus de trois semaines de retard

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Vous ne pourrez pas acheter The Last of Us Part I sur PC le 3 mars comme cela était auparavant annoncé, puisque Naughty Dog a décidé de reporter la sortie de cette version au 28 mars prochain.

Un léger retard qui s’explique simplement par la volonté de peaufiner l’expérience sur cette plateforme, puisque c’est la première fois que The Last of Us arrive sur PC et qu’il ne faut pas laisser une première mauvaise impression. L’équipe derrière cette version remercie la communauté pour sa patience dans un message publié sur les réseaux sociaux, tout en assurant fournir une expérience qui sera la plus soignée possible.

D’ici là, vous avez donc tout le temps de relire notre test de la version PlayStation 5 pour savoir ce qui vous attend dans ce remake/remaster.