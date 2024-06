Neil Druckmann promet que Naughty Dog ne restera pas uniquement « le studio de The Last of Us », d’autres jeux solo arrivent

Même le studio veut changer d’air

Entre la sortie du deuxième épisode, les remakes et remasters, la production de la série télévisée, le développement du jeu multijoueur annulé… Naughty Dog n’a semblé travailler que sur The Last of Us durant ces dernières années. Neil Druckmann a bien conscience que l’image de son studio ne tourne plus qu’autour de cette licence aujourd’hui, mais il ne veut nous assurer que Naughty Dog a bien d’autres projets en cours, notamment des jeux solo, qui auront la même importance que The Last of Us (interview tirée du Los Angeles Times) :

« Je vous le promets, nous ne serons pas uniquement le studio derrière The Last of Us pour toujours […] Nous créons des expériences focalisées sur les récits et les personnages, en particulier leurs relations. Ces histoires ont une sorte de noyau philosophique autour duquel tout va tourner et s’alimenter. »

Notons qu’il s’évertue désormais à préciser qu’il s’agit d’expériences solo, histoire de nous faire comprendre que les projets multijoueur comme celui abandonné autour de The Last of Us, ce n’est plus pour Naughty Dog. Cela veut aussi sans doute dire que le prochain titre du studio ne sera pas The Last of Us Part III, même si ce dernier arrivera sans doute un jour.