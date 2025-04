The Last of Us Complete : une compilation débarque aujourd’hui sur PS5, une édition physique collector arrive en juillet

Une édition collector physique prévue pour juillet

Disponible dès maintenant en version numérique, The Last of Us Complete regroupe The Last of Us Part I (le remake PS5) et The Last of Us Part II Remastered. Pour ceux qui n’ont pas encore sauté le pas, cela vous permettra de découvrir l’intégralité de la saga culte dans ses versions les plus abouties. Nul doute qu’il seront nombreux après le visionnage de la saison 2 qui sera diffusé chez nous le 14 avril prochain. La série est d’ailleurs déjà renouvelée pour une saison 3.

The Last of Us Complete affiche un prix de 109,99€ sur le PlayStation Store, sachant que séparément The Last of Us Part I et The Last of Us Part II Remastered affiche respectivement un prix de 79,99€ et 49,99€.

Pour les collectionneurs, Naughty Dog a également dévoilé The Last of Us Complete: Collector’s Edition, une version physique disponible exclusivement via direct.playstation.com. Prévue pour le 10 juillet 2025 pour un prix de 119€, cette édition inclura :