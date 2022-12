Accueil » Actualités » The Last of Us Part I débarquera le 3 mars 2023 sur PC

Au sein de la même soirée, nous avons assisté au passage de deux versions PC de jeux PlayStation Studios. La première fut consacrée à Returnal, et la deuxième à The Last Of Us Part I.

Si pour le shooter de Housemarque, l’officialisation nous intéressait, du côté du remake du jeu culte de Naughty Dog, c’était la date qui manquait à l’appel. Et nous l’avons désormais, puisque ce sera le 3 mars 2023 que le portage sera disponible.

Un portage disponible à la précommande

Le timing sera donc plutôt intéressant puisque les fans verront la série se dérouler au début d’année, pour enchaîner quelques semaines plus tard sur la version que l’on suppose ultime du titre, d’un point de vue graphique (en tout cas jusqu’au prochain re-remake) avec, on suppose pour l’instant, le DLSS, du Ray-Tracing plein pot et d’autres paramètres voués à pousser au maximum les qualités visuelles du jeu.

Le portage PC de The Last of Us Part I sera accessible aussi bien sur Steam que via l’Epic Games Store. et délivre des bonus pour augmenter les compétences et améliorer les armes si vous précommandez le titre, et ce quelle que soit la plateforme.