The Last of Us : La série HBO est déjà renouvelée pour une saison 2

Lors de la diffusion de son premier épisode, la série The Last of Us a enregistré l’une des meilleures audiences récentes de la chaîne HBO, ce qui s’est poursuivi avec le deuxième épisode encore plus regardé. Un succès qui a fait parler à travers le monde entier et qui a permis à la série de devenir un vrai petit phénomène. Savoir si HBO allait renouveler au non la série n’était pas vraiment un mystère, encore restait-il à savoir quand.

La suite déjà confirmée après seulement deux épisodes

La chaîne américaine n’aura pas trop fait patienter les fans pour donner sa réponse, puisqu’une deuxième saison de la série The Last of Us a été commandée, comme l’a confirmé HBO aujourd’hui même, tout comme Naughty Dog. Naturellement, aucune période de sortie n’est donnée pour cette deuxième salve d’épisodes, mais on imagine qu’elle n’arrivera pas avant fin 2024/2025, au plus tôt, étant donné que le tournage de la première saison s’était étalé sur de nombreux mois.

Il nous reste maintenant sept épisodes à découvrir dans cette première saison pour voir jusqu’où la série s’est aventurée par rapport aux jeux. Rappelons que la série ne devrait pas s’étaler sur trop de saisons, ce qui veut dire qu’elle pourrait logiquement s’arrêter dès la saison 2, voire la saison 3 selon ce que les créateurs du show décident.