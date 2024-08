Des personnages inédits ?

« Je l’ai sauvé ». C’est ainsi que se termine ce premier teaser, qui fait évidemment référence à la fin de la première saison lorsque Joël a « secouru » Ellie de l’hôpital des Lucioles où elle se trouvait. On y découvre alors les premières images de la prochaine saison, qui confirment la présence de plusieurs scènes iconiques de The Last of Us Part II, ne serait-ce que l’ouverture avec Ellie de dos lors de la soirée.

Ce teaser est également l’occasion d’apercevoir le look de plusieurs personnages, certains déjà confirmés au casting. Joël et Ellie bien sûr, toujours campés par Pedro Pascal et Bella Ramsey mais aussi Jeffrey Wright, qui jouera le rôle du torturé Isaaac Dixon, Isabela Merced qui incarnera Dina, le frère Tommy, représenté par Gabriel Luna et surtout, Abby, sous les traits de l’actrice Kaitlyn Dever. On peut la voir (très) brièvement à 0:18 sur une scène inspirée du jeu.

I saved her. A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Ce teaser révèle un autre fait intéressant : il semblerait qu’un tout nouveau personnage inédit y sera introduit. Effectivement, la femme qui demande « qu’est-ce que tu as fait » (what did you do), jouée par l’actrice Catherine O’Hara, ne semble correspondre à aucun personnage connu des jeux vidéo. Certains pensent qu’il pourrait s’agir de la Prophétesse, figure importante des séraphites mais qui n’a jamais été incarnée par un personnage vivant dans le jeu, seulement évoquée dans le lore. D’autres suggèrent qu’il pourrait s’agit d’une thérapeute à Jackson, ce qui serait l’occasion d’avoir des flashbacks.

Pour rappel, dans les jeux, cette discussion a lieu entre Tommy et Joël. Pourtant, le teaser suggère que celle-ci se tiendrait entre cette actrice et notre protagoniste, ce qui pourrait apporter un changement majeur dans le déroulé scénaristique si cela se confirme. Notons tout de même qu’il pourrait s’agir d’une fausse piste volontairement créée par les monteurs. Une éventualité qui reste cependant pas totalement improbable puisque le saison 1 a permis de formidables initiatives pour développer l’univers et les relations, à l’instar de cet épisode centré sur Bill et Frank.

Pour l’instant, pas encore de date de diffusion pour cette nouvelle saison qui ne comportera que 7 épisodes. Elle devrait tout de même arriver dans le courant de l’année 2025 sur HBO Max. Rappelons qu’elle ne couvrira qu’une partie de l’histoire de The Last of Us Part II puisque l’adaptation sera étalée sur au moins deux saisons.