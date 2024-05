The first of them

Avec évènement « Creative Entertainment Vision », Sony décrit sa vision à long terme, autrement dit où elle souhaite se trouver dans 10 ans, en tenant compte des avancées technologiques futures. À cette occasion, la firme a diffusé une interview avec Neil Druckman, créateur et figure du studio Naughty Dog. En lien avec le thème de l’évènement, il partage ainsi sa vision de l’avenir et des projets qu’il souhaite réaliser.

J’ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets sont je rêvais et je suis actuellement enthousiaste à propos d’un tout nouveau projet, peut-être le plus excitant à ce jour. Il y a une appréciation croissante pour les jeux vidéo qui transcende tous les groupes d’âge, contrairement à mon enfance. Ce changement est mis en évidence par notre incursion dans la télévision avec The Last of Us, j’espérais ainsi combler le fossé entre les joueurs et les non-joueurs. Le succès de la série a mis en lumière les jeux vidéo, illustrant les expériences riches et immersives qu’ils offrent. Cette visibilité m’enthousiasme non seulement pour notre projet actuel, mais aussi pour le potentiel plus large des jeux vidéo à captiver un public mondial. Je suis impatient de voir comment ce nouveau jeu sera reçu, surtout après le succès de The Last of Us, car il pourrait redéfinir les perceptions grand public des jeux vidéo.

Bien que l’on ne sache pas encore quel sera le prochain jeu du studio, cette prise de parole suggère une prise de risque pour le réalisateur, qui avait déjà exprimé l’envie d’expérimenter autre chose avant de s’attaquer à The Last of Us Part III. Si l’on lit entre les lignes, ce prochain jeu pourrait contribuer à populariser davantage le jeu vidéo auprès du grand public.

L’arrivée des grandes licences de jeux vidéo en série TV et au cinéma a également permis de rendre ces licences plus accessibles, à l’image de la récente série Fallout. On se demande ainsi comment Neil Druckmann va pouvoir accentuer cette évolution. Peut-être aurons-nous une réponse lors du prochain State of Play.