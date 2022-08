Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : Découvrez 7 minutes de gameplay pour le remake avant sa sortie

Cette semaine, les fans de The Last of Us pourront enfin savoir si le monde avait vraiment besoin d’un remake tel que The Last of Us Part I. L’existence même de cette version PS5 est sujette à de nombreux débats depuis son annonce, et ce malgré les efforts de Naughty Dog qui s’empresse de montrer toutes les nouveautés du remake, comme des options d’accessibilités bien plus grandes. On ne sait pas encore si cela va suffire, mais histoire de donner une idée plus précise de ce que vaut le titre, le studio nous offre aujourd’hui 7 minutes de gameplay à admirer.

7 minutes pour convaincre

Bon, cette vidéo n’est visible que sur YouTube à cause des restrictions de la plateforme, mais si elle vous intéresse, vous y découvrirez un bon aperçu de ce que vaut le remake PS5. On y voit notre cher duo accompagné par Bill, un survivant qu’Ellie et Joel vont rencontrer durant leur parcours.

Certains s’amuseront à allumer leur PS4 (ou leur PS3, pour celles encore en vie) afin de jouer au jeu des sept différences sur cette séquence, l’occasion de constater que les visuels ont tout de même bénéficié d’un sacré lifting.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC.