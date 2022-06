Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : Voici où précommander le remake sur PS5

Ce n’était plus vraiment une surprise, mais The Last of Us Part I est venu conclure le show du Summer Game Fest avec la présentation d’un trailer sur PlayStation 5. Si ce remake ne fait pour l’instant pas l’unanimité, certains lui reprochant d’arriver un peu trop tôt, de nombreux fans du jeu original sont déjà conquis et ont hâte de retrouver Joel et Ellie en septembre prochain. Pour ces derniers, voici où il est possible de précommander The Last of Us Part I.

Où précommander The Last of Us Part I ?

Dans la foulée de cette annonce, Sony a ouvert les précommandes pour The Last of Us Part I dans certaines boutiques, à commencer par la Fnac. Il faut alors noter que le jeu est vendu à 79,99 €, comme tous les autres jeux PS5 issus des PlayStation Studios, remake ou pas. Il est possible que certains revendeurs finissent par proposer des tarifs un peu moins élevés, mais rien n’est garanti à ce sujet.

Cet article sera à mis à jour avec des liens vers d’autres revendeurs quand ces derniers ouvriront les précommandes du jeu.

D’autres éditions ont été annoncées, comme l’édition Firefly, mais à ce jour, cette dernière serait réservée au continent américain. Pour le moment, on ne sait pas si une édition similaire sera proposée en Europe.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC.