Accueil » Actualités » The Last of Us Part I présente ses options d’accessibilités en vidéo

La sortie de The Last of Us Part I se rapproche, et Sony aura bien besoin de vanter les mérites du remake la semaine prochaine pour convaincre le public et lui faire oublier l’augmentation du prix de la PS5. Après nous avoir montré le trailer de lancement du jeu, Naughty Dog profite à nouveau de la Gamescom pour présenter les options d’accessibilités, désormais incontournables dans les grosses productions made in PlayStation Studios (et c’est tant mieux).

Le plein de nouveautés pour l’accessibilité

The Last of Us Part I apportera des nouveautés visuelles et plus de confort dans le gameplay, mais le jeu sera aussi mis à jour en ce qui concerne ses options d’accessibilité. The Last of Us Part II avait fait du beau boulot de ce côté, et le studio a souhaité reproduire cet effort dans ce remake.

Matthew Gallant, réalisateur du jeu évoque les nouveautés à ce sujet :

« La nouveauté majeure en termes d’accessibilité est l’ajout de l’audiodescription pour les cinématiques. Nous avons travaillé avec Descriptive Video Works, une société spécialisée dans les programmes télévisés, les films et les bandes-annonces de jeux vidéo, et avons intégré l’audiodescription aux scènes cinématiques pour l’ensemble des langues proposées. Une autre des fonctionnalités que nous avons ajoutées (qui n’était au début qu’un prototype, mais qui s’est avérée particulièrement appréciée pendant les tests) consiste à retranscrire les dialogues en utilisant le retour haptique de la manette DualSense de la PS5. Cela permet aux joueurs sourds ou malentendants, en complément des sous-titres, de ressentir l’intention d’une réplique, son intensité. »

Vous pouvez retrouver toutes les options présentées sur le PlayStation Blog. Encore une fois, on salue l’initiative, et on espère que tous les studios qui ont les moyens suivront l’exemple.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC.