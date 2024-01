La série The Last of Us remporte déjà 8 Emmy Awards, mais repart bredouille aux Golden Globes

Grosse bataille avec Succession

Avec 24 nominations au compteur pour les Emmy Awards, il fallait s’attendre à ce que la série The Last of Us gagne quelques récompenses. La cérémonie principale n’aura lieu que ce dimanche 15 janvier, mais une première soirée a déjà permis de passer en revue les gagnants de certaines catégories. The Last of Us a ainsi fait un carton avec 8 récompenses :

Meilleur maquillage (avec prothèses)

Meilleurs effets spéciaux

Meilleur design de logo titre

Meilleur mixage sonore

Meilleur montage son

Meilleur montage

Meilleure actrice guest : Storm Reid (Riley Abel)

Meilleur acteur guest : Nick Offerman (Bill)

Il s’agit là des premières récompenses pour la série, en attendant si Bella Ramsey et Pedro Pascal remporteront les statuettes les plus prestigieuses dès ce dimanche. Cependant, rien n’est gagné puisque Succession semble être la grande favorite de cette saison de récompenses, comme on a pu le voir lors des Golden Globes qui ont eu lieu cette nuit.

Le show The Last of Us était ici nommé trois fois mais s’est incliné face à l’autre série phare de HBO. Succession a remporté le titre de meilleure série dramatique, tandis que Sarah Snook et Kieran Culkin ont respectivement gagné le Golden Globe de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série dramatique (Kieran Culkin a d’ailleurs adressé une petite boutade envers Pedro Pascal lorsqu’il a reçu le prix). Autant dire que la lutte pour les Emmy Awards promet d’être serrée, même si on notera malgré tout l’exploit de The Last of Us, première adaptation d’un jeu vidéo a être autant nommée.