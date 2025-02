La série The Last of Us sur HBO pourrait s’arrêter après la saison 4

Le succès colossal de l’adaptation de The Last of Us a sans doute pris de court HBO, qui ne s’attendait peut-être pas à un tel plébiscite. Qui dit audience dit généralement multiplication des saisons jusqu’à l’overdose, comme c’est malheureusement trop le cas dans le petit monde des séries TV. Pour autant, HBO ne veut pas trop tirer sur la corde avec The Last of Us, et devrait se contenter de 4 saisons avant de tirer le rideau.