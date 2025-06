The Expanse: Osiris Reborn dévoilé au Future Games Show, un action-RPG de science-fiction dans l’univers de la série télévisée

Dans The Expanse: Osiris Reborn, on incarne un mercenaire de Pinkwater Security bloqué dans des circonstances tragiques sur la station Eros lors d’un confinement mortel au 24e siècle, après que l’humanité a conquis l’Espace. Il va devoir sortir de cette situation en prenant les commandes de l’équipage, du vaisseau et naviguer à travers un système solaire fracturé avant que le chaos ne s’installe.

Mass Effect rencontre The Expanse

The Expanse: Osiris Reborn se joue à la troisième personne, et vous serez accompagné de compagnons qui sont directement impliqués dans le combat, tandis que d’autres seront plutôt actifs sur le vaisseau, notamment en implémentant des mécanismes de couverture stratégique en temps réel et à la coordination de votre escouade.

À vous de créer et de personnaliser votre propre capitaine (de race Terrienne, Martienne ou Ceinturienne) et de pousser vos compagnons pour réussir votre mission contre toutes menaces, pressions politiques ou même missions capitales. Vous devrez faire attention aux choix que vous ferez pour garder la confiance de vos compagnons qui pourraient, eux aussi, cacher de lourds secrets…

« La trilogie originale de Mass Effect a été une véritable source d’inspiration pour l’équipe. Elle était emblématique pour la génération Xbox 360. Nombre d’entre nous y ont joué pour la première fois à l’adolescence, et elle nous a marqués durablement », explique Yuliya Chernenko dans le communiqué de presse. On s’en doutait forcément en voyant le trailer et cela augure forcément du bon pour l’ambiance si l’on en croit les premières images.

L’équipe de Owlcat Games en profite d’ailleurs pour rassurer les fans de ses autres licences puisque tous les moyens semblent avoir été mis pour que la qualité des autres titres à venir ne soit pas compromise en créant une équipe indépendante. The Expanse: Osiris Reborn ne possède pas encore d’année de sortie, mais sortira sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG), Xbox Series X/S et PlayStation 5.