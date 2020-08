Pathfinder : Wrath of the Righteous

Du type CRPG à la sauce oldschool, Pathfinder : Wrath of the Righteous nous plonge dans un monde ravagé par les démons où tout espoir semble perdu. On retrouve les mécaniques classiques des CRPGs avec différents choix de dialogue, plus d'une dizaine de races et de compagnons différents, près de 25 classes disponibles et la présence de 6 archétypes différents pour chaque classe. Une mécanique inédite d'ascension est également de la partie et a pour but de transformer votre personnage en un être supérieur, impactant alors en profondeur le déroulement de l'histoire du jeu.