The Expanse: Osiris Reborn – Nous avons joué au jeu spatial le plus prometteur de 2027

Conditions d’aperçu : Nous avons eu l’occasion de mettre les mains sur l’une des missions principales, se déroulant probablement lors des premières heures de jeu. Nous avons joué à partir d’une version envoyée par l’éditeur pendant une heure environ. Le tout sur un PC équipé d’une RTX 3060 et d’un AMD Ryzen 7 7800x et de 32gb de RAM.

Un space opera prometteur

La bêta prend donc place après quelques péripéties pour notre protagoniste et sa coéquipière J. Nos héros, ou héroïnes dans notre cas, arrivent sur la station Pinkwater 4 après avoir échappé à une attaque biologique, entraînant l’anéantissement total de leur équipe. Par chance, elles ont réussi à fuir à bord d’un vaisseau ennemi, afin de rejoindre la station. Alors que nos deux sœurs font un rapport à leur chef, l’heureux propriétaire du vaisseau volé se met subitement à attaquer la station Pinkwater 4. L’enjeu de cette courte démo réside à s’échapper à bord d’un nouveau vaisseau, tout en découvrant les diverses fonctionnalités de gameplay du soft.

Pour cette session, The Expanse proposait quatre compositions prédéfinies de personnages. Ainsi, nous pouvions nous essayer à un personnage Terrien ou Belter, avec un archétype d’officier ou de hacker. À noter qu’une troisième race sera disponible dans le produit final. Le studio étant déjà habitué à la sauce RPG, notamment avec la licence Pathfinder, nous pouvons nous attendre à une belle proposition de leur part.

Un futur RPG proposant une narration guidée par les choix des joueurs et joueuses, qui entraîneront des conséquences à court ou long terme. D’autant plus que le soft ne dira jamais explicitement si vous avez fait un bon ou mauvais choix, afin de laisser une immersion des plus totales à celles et ceux qui oseront survoler ce space opera.

Au lieu d’un monde ouvert traditionnel, le jeu proposera de grands lieux détaillés à explorer. Les joueurs et joueuses se rendront dans des lieux emblématiques tels que Ganymède, Cérès, Eros, ainsi que dans des territoires contrôlés par l’ONU et la RCM. Cette première approche nous a permis de voir un aperçu des environnements spatiaux et il n’y a rien de plus jouissif que de se battre dans l’espace avec une gravité absente.

Une guerre spatiale comme on les affectionne

Notre première approche des affrontements dans ce cover shooter intergalactique a été dans l’ensemble convaincante. Donner des ordres à nos compagnons, allant de jeter une grenade ou tirer sur un élément du décor dans le but de créer une explosion en chaîne, se trouve être vraiment agréable. Nous ne pouvons pas encore juger du feeling des armes, qui était mauvais ici, étant donné que la sortie du jeu est dans un an. Afin de réagir plus efficacement, nous avons la possibilité de mettre une pause tactique à la FF7 Remake, très utile pour donner des ordres plus facilement. Surtout quand nous aurons un deuxième acolyte à s’occuper.

En plus de s’amuser avec les différentes armes à disposition, nous pouvons également équiper, à nous et nos compagnons, divers gadgets allant de simples grenades à un canon de poignet très satisfaisant à utiliser. Par ailleurs, notre personnage pouvait se doter de trois gadgets, tandis que notre sœur jumelle n’en avait que deux. Il ne reste qu’à savoir si chaque compagnon aura des spécificités au niveau des possibilités liées aux équipements.

En parlant de nos merveilleux compagnons, nous avons découvert une rubrique évoquant des « quêtes de compagnons », offrant probablement une amélioration des liens que nous avons avec eux, avec on l’espère des choix tout aussi cornéliens dans le déroulé de ces dernières. Avec pourquoi pas, des affinités évoluant dans le positif et d’autres dans le négatif, débouchant sur des romances ou de la haine.

Nous avons également pu s’essayer à l’arbre de compétences du jeu. Celui-ci se divise en deux branches, l’une améliore les statistiques en combat, et la deuxième se tourne plus du côté des liens sociaux et de la personnalité du héros. D’ailleurs, nos compagnons ont également un arbre de compétences à monter. Chaque personnage dispose également d’une capacité passive personnelle, avec par exemple J augmentant de 1 la compétence la plus faible de notre personnage, tandis que sa sœur augmente tout simplement de 1 sa compétence d’ingénierie.

The Expanse: Osiris Reborn s’annonce très prometteur dans sa proposition d’un RPG spatial à choix dynamiques, avec divers embranchements scénaristiques. Bien évidemment, il faudra juger de cette partie lors de notre test final l’année prochaine, si tout se passe bien pour le titre. En espérant que la promesse des conséquences en fonction des routes choisies sera respectée par le studio. Concernant le gameplay, nous attendons également d’en voir un peu plus. Bien que nous ayons été conquis lors de notre approche des gunfights, nous avons constaté quelques rigidités dans les animations. Ainsi qu’un HUD un peu trop encombrant, voire agressif par moment. Nous sommes très enthousiaste et avons hâtes d’explorer ce space opera dans sa version complète en 2027, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.