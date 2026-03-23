Un nouveau Xbox Partner Preview centré sur les productions d’éditeurs tiers annoncé pour ce jeudi 26 mars à 18h par Microsoft
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Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Surprise ! Deux mois après avoir organisé un Xbox Developer Direct centré notamment sur Fable, Forza Horizon 6, Beast of Reincarnation et Kiln, le titre multijoueur de Double Fine (Psychonauts, Keeper), Microsoft a annoncé en début d’après-midi la tenue très prochaine d’un nouveau Xbox Partner Preview, son événement dédié aux productions de ses partenaires tiers. Celui-ci sera diffusé ce jeudi 26 mars à 18h en France sur les chaînes Twitch et YouTube officielle de Xbox.
Avec un focus sur Stranger Than Heaven au programme
Pendant environ trente minutes, cette petite conférence s’attardera sur plusieurs projets provenant d’éditeurs tiers, à l’image de Stranger Than Heaven. En effet, le prochain jeu d’action-aventure de SEGA et RGG Studio (Yakuza/Like a Dragon, Judgment) en profitera pour se dévoiler davantage au public (et une date ou fenêtre de sortie plus précise à la clé ?).
De plus, outre diverses autres annonces, cet événement sera l’occasion de revoir The Expanse: Osiris Reborn, l’action-RPG Sci-Fi en vue à la troisième personne d’Owlcat Games (Pathfinder, Warhammer 40.000: Rogue Trader), et d’avoir des nouvelles de STALKER 2: Heart of Chornobyl, le FPS post-apocalyptique en monde ouvert de GSC Game World commercialisé sur PC et consoles depuis fin 2024.
We’ll bring the game announcements. You bring the snacks? 🍿Join us for Xbox Partner Preview on March 26 for updates from STRANGER THAN HEAVEN, The Expanse: Osiris Reborn, S.T.A.L.K.E.R. 2, new reveals, and more: xbx.lv/4lO0BTV | #PartnerPreview
Rendez-vous ce jeudi 26 mars à 18h pour découvrir en détail ce que nous réserve ce Xbox Partner Preview.
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Date de sortie : N/C