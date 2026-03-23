Un nouveau Xbox Partner Preview centré sur les productions d’éditeurs tiers annoncé pour ce jeudi 26 mars à 18h par Microsoft

Avec un focus sur Stranger Than Heaven au programme

Pendant environ trente minutes, cette petite conférence s’attardera sur plusieurs projets provenant d’éditeurs tiers, à l’image de Stranger Than Heaven. En effet, le prochain jeu d’action-aventure de SEGA et RGG Studio (Yakuza/Like a Dragon, Judgment) en profitera pour se dévoiler davantage au public (et une date ou fenêtre de sortie plus précise à la clé ?).

De plus, outre diverses autres annonces, cet événement sera l’occasion de revoir The Expanse: Osiris Reborn, l’action-RPG Sci-Fi en vue à la troisième personne d’Owlcat Games (Pathfinder, Warhammer 40.000: Rogue Trader), et d’avoir des nouvelles de STALKER 2: Heart of Chornobyl, le FPS post-apocalyptique en monde ouvert de GSC Game World commercialisé sur PC et consoles depuis fin 2024.

We’ll bring the game announcements. You bring the snacks? 🍿Join us for Xbox Partner Preview on March 26 for updates from STRANGER THAN HEAVEN, The Expanse: Osiris Reborn, S.T.A.L.K.E.R. 2, new reveals, and more: xbx.lv/4lO0BTV | #PartnerPreview — Xbox (@xbox.com) 2026-03-23T13:07:37.681Z

Rendez-vous ce jeudi 26 mars à 18h pour découvrir en détail ce que nous réserve ce Xbox Partner Preview.