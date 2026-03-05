The Division : Ubisoft fête le 10ème anniversaire de sa franchise axée MMOTPS avec de nombreuses annonces

En plus de donner hier, en fin de journée, des nouvelles de l’avenir de la série Assassin’s Creed (officialisation du remake de Black Flag, fin du support de Shadows, déploiement d’un patch 60 fps pour Unity…), Ubisoft a organisé plus tôt cette semaine un showcase dédié au 10ème anniversaire de la licence Tom Clancy’s: The Division. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas mais le premier opus de la saga axée MMOTPS dans un univers post-apocalyptique a été commercialisé le 8 mars 2016. Pour fêter cet événement comme il se doit, l’éditeur français a donc partagé une flopée d’annonces promettant une année 2026 particulièrement riche pour la franchise. Voici toutes les informations à retenir !

Tom Clancy's The Division

Jaquette de Tom Clancy’s : The Division
Tom Clancy’s : The Division
pc
ps4
xbox one

Date de sortie : 08/03/2016

