The Division : Ubisoft fête le 10ème anniversaire de sa franchise axée MMOTPS avec de nombreuses annonces

The Division: Definitive Edition, Resurgence le 31 mars… voici les infos !

Sans surprise, la majeure partie de la conférence était consacrée au contenu à venir dans The Division 2, par le biais d’une Saison Anniversaire qui durera jusqu’au 2 avril prochain. Outre nous laisser participer à des événements en jeu mondiaux temporaires et récupérer des récompenses exclusives, dont certaines sont le fruit de diverses collaborations avec d’autres licences Tom Clancy’s telles que Splinter Cell, Ghost Recon et Rainbow Six, elle permettra surtout à celles et ceux possédant le titre de base d’accéder gratuitement et sans surcoût à l’entièreté du DLC Warlords of New York disponible depuis mars 2020.

De plus, Ubisoft Massive a profité de l’occasion pour nous donner un petit aperçu du futur de cet épisode. Saisons supplémentaires, intrigues, missions et armes inédites, équilibrages et mises à jour des modes PvP… le suivi semble loin d’être terminé, ce qui plaira aux joueurs et joueuses toujours présents sur les serveurs du titre. Pour couronner le tout, les développeurs ont également teasé l’arrivée d’une nouvelle extension, après Warlords of New York et Battle for Brooklyn. Si nous ignorons encore son nom, elle aura pour principal terrain de jeu Central Park, à New York, et débarquera plus tard cette année, sans plus de précisions pour le moment.

Pour finir, un point a aussi été fait concernant The Division premier du nom et The Division: Resurgence. Pour ce qui est de l’itération commercialisée il y a dix ans, elle s’offre dès maintenant une Definitive Edition réunissant son contenu d’origine et la totalité de ses DLC dans une seule et même version tarifée à 49,99€ sur PC et consoles. Quant au jeu mobile prévu sur iOS et Android, il se dote enfin d’une date de sortie fixée au 31 mars prochain.

Adoptant un modèle économique free-to-play, il s’agira d’un MMOTPS prenant place dans l’univers de The Division et intégrant la majorité des modes et fonctionnalités solo, coopératives et multijoueur propres à la série. Côté scénario, nous y incarnerons un agent de la « Strategic Homeland Division » ayant pour mission de rétablir l’ordre à New York, suite à la propagation d’une épidémie qui a semé le chaos et provoqué la chute du gouvernement américain.

Et The Division 3 alors ? Malheureusement, Ubisoft n’a pas souhaité partager de détails supplémentaires à son sujet. Il faudra donc patienter pour avoir de ses nouvelles sachant que, rappelons-le, sa conception se fait désormais sans Julian Gerighty qui a quitté Massive Entertainment pour rejoindre les studios Battlefield en début d’année. A suivre !