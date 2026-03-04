Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le remake du quatrième opus est officiellement confirmé

Juste un visuel… en attendant le 20 mars ?

C’est par l’intermédiaire d’un communiqué habillé par une prise de parole de Jean Guesdon, fraîchement nommé « directeur de contenu » pour la marque, que nous apprenons que Assassin’s Creed Black Flag Resynced est désormais officiel.

« Resynced » est évidemment un terme utilisé pour faire écho à l’Animus et la nécessité que son utilisateur ou utilisatrice soit en harmonie avec la séquence ADN explorée. Le remake du quatrième épisode si apprécié par la communauté est donc réel. Il s’agit aussi du tout premier opus à faire l’objet d’une refonte, avant même AC premier du nom ou l’arc Ezio. Maintenant, à quelle échelle le remake va-t-il se situer ? Rien n’est encore sûr.

Car, hélas, nous n’aurons pour l’instant que le nom définitif, et un petit visuel conceptuel nous montrant Edward Kenway, fièrement positionné sur un mât. Au début du communiqué d’Ubisoft, on nous signale malgré tout la tenue d’un live Twitch le 20 mars à 18:00, heure française, sur la chaîne officielle du géant français. L’endroit et l’horaire pour en savoir plus ? L’avenir nous le dira.