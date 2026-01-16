Julian Gerighty, producteur de la série The Division, quitte Ubisoft Massive pour rejoindre EA et l’équipe Battlefield

The Division perd sa figure de proue

Même en prenant en compte la restructuration qui est en cours chez Ubisoft Massive, le départ de Julian Gerighty reste une surprise. Il s’agissait là d’une figure historique chez Ubisoft, qui avait travaillé sur la saga Splinter Cell et qui était surtout connu comme étant le directeur créatif des deux épisodes principaux de The Division, en plus de Star Wars Outlaws. Le studio suédois a cependant annoncé qu’il quittait ses fonctions pour aller voir ailleurs, et plus précisément chez Battlefield Studios :

« Aujourd’hui, nous voulons vous informer que Julian Gerighty, producteur exécutif sur la licence Tom Clancy’s The Division s’en va vers une nouvelle aventure auprès de Battlefield Studios. S’il va nous manquer, son héritage perdurera chez Massive et nous allons continuer à vous présenter le monde dont il a fait partie durant les années à venir. »

Massive veut aussi rassurer les fans sur l’avenir de la licence The Division :

« Pour notre communauté, ne craignez rien, Agents. Nos équipes qui ont construit ce monde aux côtés de Julian sont toujours présentes, et le conduisent avec un ambitieux futur avec le même dévouement, que ce soit pour The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence et The Division 3. »

Reste que ce départ est un sacré coup dur à l’heure où Massive est au plus mal, même si la cartouche The Division 3 pourrait tout changer.