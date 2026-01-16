Julian Gerighty, producteur de la série The Division, quitte Ubisoft Massive pour rejoindre EA et l’équipe Battlefield

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Les choses ne vont pas forcément bien en ce moment chez Ubisoft Massive, et ce même si la licence The Division peut encore largement sauver les meubles. Après une restructuration, l’équipe doit maintenant faire face au départ de l’un de ses leaders, Julian Gerighty, producteur exécutif de la série qui vantait pourtant il y a quelques jours le travail sur The Division 3, qu’il qualifiait de « monstre ».

The Division Netflix

Cet article peut contenir des liens affiliés

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Le gacha urbain Neverness to Everness aura bientôt droit à une bêta, et en français

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Le gacha urbain Neverness to Everness aura bientôt droit à une bêta, et en français

Quelques jours avant son lancement, The Seven Deadly Sins: Origin est reporté et ne sortira qu’en mars

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Quelques jours avant son lancement, The Seven Deadly Sins: Origin est reporté et ne sortira qu’en mars

SEGA marque le coup d’envoi des 35 ans de Sonic en vidéo

Image d\'illustration pour l\'article : SEGA marque le coup d’envoi des 35 ans de Sonic en vidéo

Resident Evil Requiem : Gameplay, difficulté, images inédites, retour sur les infos du dernier Resident Evil Showcase

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem : Gameplay, difficulté, images inédites, retour sur les infos du dernier Resident Evil Showcase
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Julian Gerighty, producteur de la série The Division, quitte Ubisoft Massive pour rejoindre EA et l’équipe Battlefield
Image d\'illustration pour l\'article : Julian Gerighty, producteur de la série The Division, quitte Ubisoft Massive pour rejoindre EA et l’équipe Battlefield
Le gacha urbain Neverness to Everness aura bientôt droit à une bêta, et en français
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Le gacha urbain Neverness to Everness aura bientôt droit à une bêta, et en français
Quelques jours avant son lancement, The Seven Deadly Sins: Origin est reporté et ne sortira qu’en mars
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Quelques jours avant son lancement, The Seven Deadly Sins: Origin est reporté et ne sortira qu’en mars
SEGA marque le coup d’envoi des 35 ans de Sonic en vidéo
Image d\'illustration pour l\'article : SEGA marque le coup d’envoi des 35 ans de Sonic en vidéo
Resident Evil Requiem : Gameplay, difficulté, images inédites, retour sur les infos du dernier Resident Evil Showcase
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem : Gameplay, difficulté, images inédites, retour sur les infos du dernier Resident Evil Showcase
New World : La date de fermeture des serveurs du MMO est actée, et ce sera pour le 31 janvier 2027
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : New World : La date de fermeture des serveurs du MMO est actée, et ce sera pour le 31 janvier 2027
Leikir Studio (Metal Slug Tactics) ferme ses portes tandis que le groupe PULLUP Entertainment semble bien se porter
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Leikir Studio (Metal Slug Tactics) ferme ses portes tandis que le groupe PULLUP Entertainment semble bien se porter
AG Awards 2025 : Votez pour vos meilleurs jeux de l’année 2025
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : AG Awards 2025 : Votez pour vos meilleurs jeux de l’année 2025
Avant la sortie de Styx: Blades of Greed, deux autres jeux Styx sont offerts sur l’Epic Games Store
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Avant la sortie de Styx: Blades of Greed, deux autres jeux Styx sont offerts sur l’Epic Games Store
Sovereign Tower : les créateurs de Crown Gambit annoncent un RPG de gestion narratif autour de la Table Ronde
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Sovereign Tower : les créateurs de Crown Gambit annoncent un RPG de gestion narratif autour de la Table Ronde
Le prochain jeu Life is Strange sortira bien cette année, et sera révélé le 20 janvier
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain jeu Life is Strange sortira bien cette année, et sera révélé le 20 janvier
Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC
007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse
pc
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse
Emportez Civilization VII partout avec vous grâce à sa version iOS qui arrive via l’Apple Arcade
ios
Image d\'illustration pour l\'article : Emportez Civilization VII partout avec vous grâce à sa version iOS qui arrive via l’Apple Arcade
Tomb Raider : Une première photo de Sophie Turner en Lara Croft pour la série TV d’Amazon
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider : Une première photo de Sophie Turner en Lara Croft pour la série TV d’Amazon
Voici la liste des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2025, avec des jeux de sport et l’éternel GTA V
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Voici la liste des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2025, avec des jeux de sport et l’éternel GTA V
Fatal Fury: City of the Wolves présente sa saison 2 avec 6 nouveaux personnages
pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Fatal Fury: City of the Wolves présente sa saison 2 avec 6 nouveaux personnages
Camouflaj, le studio derrière Batman Arkham Shadow, est touché par des licenciements et voit ses projets être annulés
meta quest
Image d\'illustration pour l\'article : Camouflaj, le studio derrière Batman Arkham Shadow, est touché par des licenciements et voit ses projets être annulés
La série TV God of War trouve son Kratos, avec l’acteur qui jouait… Thor
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : La série TV God of War trouve son Kratos, avec l’acteur qui jouait… Thor
Les 7 jeux VR qu’il faudra surveiller en 2026 (The Boys, Star Trek, Tortues Ninjas…)
Image d\'illustration pour l\'article : Les 7 jeux VR qu’il faudra surveiller en 2026 (The Boys, Star Trek, Tortues Ninjas…)
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°18
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°18
Nintendo, Sony et Microsoft se serrent les coudes pour améliorer la sécurité sur leurs consoles
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo, Sony et Microsoft se serrent les coudes pour améliorer la sécurité sur leurs consoles
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth
La date de sortie de Forza Horizon 6 serait déjà connue grâce à une erreur de Microsoft
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La date de sortie de Forza Horizon 6 serait déjà connue grâce à une erreur de Microsoft