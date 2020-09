The Division est téléchargeable gratuitement sur PC jusqu’au 8 septembre

Alors que le premier opus de la saga Tom Clancy’s The Division fait partie des jeux offerts en septembre sur Xbox One par l’intermédiaire du programme Games with Gold, le TPS d’Ubisoft se voit également offert sur PC via la plateforme Uplay. Vous êtes prêts à rejoindre la Division ?

Enfilez vos masques à gaz

Sorti en 2016, le premier opus de The Division vous plongeait dans un New-York post-apocalyptique où vous incarniez un agent de la Division (unité gouvernementale opérant en cas de catastrophe majeure). Après avoir rencontré son succès et proposé un second opus prenant place à Washington, Ubisoft vous propose de replonger aux origines et de le télécharger gratuitement.

Attention, vous n’avez que jusqu’au 8 septembre pour le télécharger gratuitement en vous rendant directement sur le site officiel du studio. Une fois téléchargé, il sera à vous définitivement et vous pourrez profiter de ce TPS en monde ouvert. Prévenez vos amis et embarquez pour la Dark Zone !

Pour rappel, Tom Clancy’s The Division est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.