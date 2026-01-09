The Division 3 sera un « monstre » selon le producteur Julian Gerighty

Toujours aucune image de cet épisode

Le producteur s’est confié à propos de The Division 3 sans trop en dire pour autant, juste assez pour nous prévenir que ce troisième épisode sera visiblement massif et pourrait avoir un impact aussi important que le premier jeu de la saga :

« The Division 3 est en production. Ce n’est pas un secret, cela a été annoncé. Ça devrait être un monstre. Je ne peux rien dire de plus que cela. Mais entre ces murs au sein de Massive, nous travaillons d’arrache-pied sur quelque chose qui sera aussi gros et impactant que le premier The Division. »

Avant de découvrir ce nouvel épisode dont le développement ne semble pas encore assez avancé pour nous montrer des choses, la licence The Division fera aussi reparler d’elle sur mobiles avec la sortie de The Division Resurgence, confié à une équipe parisienne. Un titre plus proche de The Division premier du nom, et qui devrait sortir d’ici peu de temps après avoir été en développement pendant pas mal d’années (nos premières impressions sur le jeu remontent en 2023).