Ubisoft met petit à petit fin au support d’Assassin’s Creed Shadows, tout en parlant de Hexe et d’un patch 60 fps pour Unity

Paris en 60 images par seconde

Le responsable des contenus de la licence a d’abord tenu à évoquer le cas d’Assassin’s Creed Shadows, qui fêtera son premier anniversaire d’ici quelques jours. Comme on le savait déjà, cet épisode n’aura plus droit à d’autres DLC conséquents à l’avenir, et Jean Guedson tient à le rappeler en indiquant que le support du jeu entre dans sa phase finale :

« Depuis le lancement, l’expérience a évolué avec de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, en grande partie grâce à vos retours. Nos récentes améliorations de la course libre sont le résultat direct de sessions de feedback régulières, en personne et en ligne, avec nos joueurs et créateurs les plus engagés. […] Alors que nous atteignons cette étape, Shadows entre dans sa phase finale de support. Nous allons réduire progressivement la fréquence et l’ampleur des mises à jour… mais nous avons encore quelques surprises en réserve ! En parallèle, nos équipes commenceront à se concentrer davantage sur la suite de la franchise Assassin’s Creed. »

Histoire de montrer qu’Ubisoft et Vantage Studios n’oublient pas certains épisodes pour autant, on apprend qu’un patch 60 images par seconde pour Assassin’s Creed Unity sera déployé dès demain sur PS5 et Xbox Series.

Un mot sur Hexe et Invictus

Cette prise de parole avait aussi pour but de regarder vers l’avenir, et pas que sur le remake des aventures d’Edward Kenway. Jean Guedson a donc adressé quelques mots à propos d’Assassin’s Creed Hexe, dont il reprend le lead. Rien de neuf ici si ce n’est que le jeu ne sera pas dévoilé avant un petit moment, et qu’il promet d’être très sombre :

« Nous sommes conscients que nous n’avons pas dévoilé grand-chose sur ce projet, mais sachez qu’il est développé avec le plus grand soin par notre équipe de vétérans chez Ubisoft Montréal. Attendez-vous à une expérience Assassin’s Creed unique, plus sombre et narrative, qui se déroule à un moment clé de l’histoire. Vous le savez peut-être, j’ai récemment pris le rôle de directeur créatif sur ce projet, en plus de mes nouvelles responsabilités en tant que responsable des contenus. Nous prenons le temps nécessaire pour concrétiser cette vision ambitieuse, ce qui signifie que nous resterons encore discrets quelque temps, mais nous apprécions l’enthousiasme sur nos réseaux sociaux et avons hâte de vous en révéler plus au moment opportun. »

Guedson reparle également d’Invictus, projet multijoueur pour le moins mystérieux qui est façonné par l’équipe derrière For Honor. On nous dit ici de ne pas croire toutes les rumeurs à son propos :

« Nom de code Invictus est une expérience Assassin’s Creed JcJ multijoueur, menée par une équipe dédiée de vétérans de For Honor chez Ubisoft Montreal. Nous savons que ce projet suscite beaucoup de curiosité. Oui, il propose une nouvelle approche du multijoueur dans la franchise, mais ce n’est pas exactement ce que laissent entendre les rumeurs. Les retours des joueurs sont au cœur de notre approche, et nous essayons d’impliquer notre communauté tôt dans le développement afin de pouvoir construire l’expérience ensemble. L’équipe est incroyablement passionnée par ce qu’elle développe, et son travail reflète notre objectif plus large d’offrir une plus grande variété d’expériences dans l’univers Assassin’s Creed. »

Détail intéressant, Guedson dit réfléchir au retour d’un mode coopératif pour la série, sans indiquer dans quel épisode ou de quelle manière. Comprenez par là que la série est à un tournant et qu’Ubisoft et Vantage Studios iront peut-être bousculer certaines choses.

En dehors des jeux, la série Netflix est à nouveau évoquée, sans rien de très concret si ce n’est qu’elle devrait faire parler d’elle d’ici peu de temps. Bref, Assassin’s Creed est au cœur des opérations de Vantage Studios et Jean Guedson tenait à le rappeler.