Tencent examinerait une option pour racheter le géant Nexon, qui pèse 15 milliards de dollars

Deux entreprises qui se connaissent déjà bien

Le site rapporte aujourd’hui que Tencent a initié des discussions avec la famille du fondateur de Nexon, Kim Jung-ju pour une potentielle acquisition. Rien ne serait encore fait dans la mesure où la famille de l’intéressée, principale actionnaire via la société NXC Corp, chercherait à évaluer toutes les options possibles, alors que Nexon pèserait aujourd’hui plus de 15 milliards de dollars sur le marché.

Tencent et Nexon ont déjà collaboré par le passé, puisque l’éditeur chinois a édité certains des jeux de Nexon en Chine comme The Finals et The First Berserker: Khazan, et s’occupera également du prochain ARC Raiders, qui a généré beaucoup d’enthousiasme lors de son dernier playtest. L’intérêt de Tencent pour l’entreprise remonte à il y a quelques années, mais un rachat complet n’était jamais autant sur la table qu’il ne l’est aujourd’hui. Avec une telle acquisition, Tencent renforcerait à nouveau son catalogue déjà massif et s’imposerait encore plus comme l’acteur majeur du marché asiatique, ou plutôt mondial.

Rien n’est encore signé, mais un tel partenariat est désormais plus que probable si Tencent décide de mettre beaucoup d’argent dans cette transaction.