Embracer Group change de PDG, Lars Wingefors reste tout de même dans l’entreprise malgré un bilan compliqué

Un communiqué nous apprend que Lars Wingefors va en effet céder sa place à Phil Rogers, qui deviendra ainsi le nouveau PDG d’Embracer dès le 1 août 2025. Rogers a rejoint l’entreprise en 2022 lorsque Embracer a mis la main sur plusieurs studios occidentaux venant de chez Square Enix, comme Crystal Dynamics ou Eidos Montréal, après avoir été le PDG de ce dernier studio.

Wingefors ne s’en va pas totalement pour autant puisqu’il devrait maintenant occuper le poste de président exécutif du conseil d’administration, où il continuera à gérer les acquisitions potentielles (parce que cela lui a si bien réussi par le passé). Il déclare :

« Avec le début de cette nouvelle phase, je suis reconnaissant pour les années et les leçons apprises en tant que PDG d’Embracer. Même si le chemin n’a pas toujours été simple, je suis extrêmement fier des réalisations de nos équipes talentueuses, qui ont créé des expériences incroyables pour les joueurs. Cette nouvelle phase me permet de me concentrer sur les initiatives stratégiques, les fusions-acquisitions et l’allocation de capital, assurant ainsi la croissance et le succès continus d’Embracer. Je suis plus que jamais convaincu que le meilleur est encore devant nous. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Phil ces dernières années, j’ai une grande confiance en ses compétences. Je me réjouis de poursuivre cette étroite collaboration afin de renforcer l’entreprise et de créer de la valeur dans les années à venir. »