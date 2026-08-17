« C’est une attaque incessante » : Le directeur de la communication chez Insomniac Games s’exprime sur la négativité des réseaux sociaux

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Quand bien même Marvel’s Wolverine fait partie des jeux les plus attendus de l’année, et qu’il sera sans doute un succès commercial, il n’échappe pas à certaines critiques. D’autant plus depuis la sortie des previews autour du jeu, qui ont permis de mettre en avant des extraits de gameplay qui ne répondent pas aux attentes de tout le monde. Sur les réseaux sociaux, Insomniac Games a donc passé une sale semaine, et plus particulièrement James Stevenson, directeur de la communication au sein du studio.

Marvel's Wolverine // Source : Sony

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un tweet

S’il ne remet pas en question les critiques adressées envers Marvel’s Wolverine ni leur fondement, James Stevenson regrette tout de même de voir que les réseaux sociaux, et plus particulièrement X, amplifient la chose. Il déplore ainsi de voir que l’algorithme est avant tout basé sur la négativité, et pense que cela peut décourager les artistes et les développeurs à s’exprimer sur ces mêmes réseaux :

« Je pense que la manière brutale dont cet algorithme amplifie et impose la négativité sur vous me pousse à reconsidérer ma philosophie sur le fait d’encourager les développeurs à lire ou à poster quelque chose ici [sur X]. C’est une attaque incessante qui ne peut pas être bonne pour la santé mentale de quiconque, ni représentative. »

Difficile de le contredire, peu importe ce que l’on pense du prochain jeu du studio. Allez savoir si c’est le climat autour de PlayStation qui amplifie encore un peu plus la chose (Insomniac Games étant d’ordinaire un studio plutôt apprécié), même si tout le monde est déjà de toute façon sur les nerfs, ou si l’on arrive à un vrai ras-le-bol de la formule des jeux action-aventure made in Sony.

À voir si cela se répercutera d’une quelconque façon sur les ventes de Marvel’s Wolverine lors de sa sortie le 15 septembre prochain sur PS5. Et si vous l’aviez loupé, un tout petit trailer est sorti durant le week-end à l’occasion de la D23 de Disney.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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