« C’est une attaque incessante » : Le directeur de la communication chez Insomniac Games s’exprime sur la négativité des réseaux sociaux

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un tweet

S’il ne remet pas en question les critiques adressées envers Marvel’s Wolverine ni leur fondement, James Stevenson regrette tout de même de voir que les réseaux sociaux, et plus particulièrement X, amplifient la chose. Il déplore ainsi de voir que l’algorithme est avant tout basé sur la négativité, et pense que cela peut décourager les artistes et les développeurs à s’exprimer sur ces mêmes réseaux :

« Je pense que la manière brutale dont cet algorithme amplifie et impose la négativité sur vous me pousse à reconsidérer ma philosophie sur le fait d’encourager les développeurs à lire ou à poster quelque chose ici [sur X]. C’est une attaque incessante qui ne peut pas être bonne pour la santé mentale de quiconque, ni représentative. »

Difficile de le contredire, peu importe ce que l’on pense du prochain jeu du studio. Allez savoir si c’est le climat autour de PlayStation qui amplifie encore un peu plus la chose (Insomniac Games étant d’ordinaire un studio plutôt apprécié), même si tout le monde est déjà de toute façon sur les nerfs, ou si l’on arrive à un vrai ras-le-bol de la formule des jeux action-aventure made in Sony.

À voir si cela se répercutera d’une quelconque façon sur les ventes de Marvel’s Wolverine lors de sa sortie le 15 septembre prochain sur PS5. Et si vous l’aviez loupé, un tout petit trailer est sorti durant le week-end à l’occasion de la D23 de Disney.