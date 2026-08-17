Star Wars Zero Company diffuse son trailer de lancement entre cinématiques et gameplay tactique

Bientôt l’heure de botter le culte

Souvent présenté comme un XCOM-like, Star Wars Zero Company aura deux missions : celle de proposer effectivement un gameplay tactique inspiré des jeux de Firaxis Games tout en se révélant plus accessible, mais aussi celle de proposer une histoire prenante, un aspect que l’on attend d’une adaptation tirée d’une saga aussi populaire que tentaculaire.

Le trailer de lancement nous remontre le principal danger de l’intrigue du jeu : Kundri Fathom, la leadeuse de la Spire infinie, une secte séparatiste. Une chasse que l’on mènera grâce à Hawks, ancien officier de la République Galactique et désormais responsable d’une nouvelle unité, la Compagnie Zéro. Gérer notre groupe, choisir les recrues, se préparer minutieusement au combat et participer ensuite à des joutes tactiques sur le champ de bataille rythmera le gameplay.

Star Wars Zero Company démarrera sa mission le 27 août prochain sur PC (via Steam, l’Epic Games Store et EA App), PS5 et Xbox Series. Et pour ne passer à côté d’aucun détail de cette nouvelle production, n’oubliez pas de faire un tour du côté de notre large preview d’une dizaine d’heures et de notre AG Summer consacré au jeu.