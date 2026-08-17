Star Wars Zero Company diffuse son trailer de lancement entre cinématiques et gameplay tactique

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La sortie de Star Wars Zero Company est prévue dans une dizaine de jours, mais visiblement Bit Reactor et Electronic Arts sont pressés de nous embarquer dans cette nouvelle aventure prenant place dans l’univers de George Lucas. On nous offre en effet et dès aujourd’hui un trailer de lancement histoire de faire monter la hype jusqu’au jour J.

Star Wars Zero Company // Source : Electronic Arts

Bientôt l’heure de botter le culte

Souvent présenté comme un XCOM-like, Star Wars Zero Company aura deux missions : celle de proposer effectivement un gameplay tactique inspiré des jeux de Firaxis Games tout en se révélant plus accessible, mais aussi celle de proposer une histoire prenante, un aspect que l’on attend d’une adaptation tirée d’une saga aussi populaire que tentaculaire.

Le trailer de lancement nous remontre le principal danger de l’intrigue du jeu : Kundri Fathom, la leadeuse de la Spire infinie, une secte séparatiste. Une chasse que l’on mènera grâce à Hawks, ancien officier de la République Galactique et désormais responsable d’une nouvelle unité, la Compagnie Zéro. Gérer notre groupe, choisir les recrues, se préparer minutieusement au combat et participer ensuite à des joutes tactiques sur le champ de bataille rythmera le gameplay.

Star Wars Zero Company démarrera sa mission le 27 août prochain sur PC (via Steam, l’Epic Games Store et EA App), PS5 et Xbox Series. Et pour ne passer à côté d’aucun détail de cette nouvelle production, n’oubliez pas de faire un tour du côté de notre large preview d’une dizaine d’heures et de notre AG Summer consacré au jeu.

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Jaquette de Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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