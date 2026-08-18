Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Un nouveau dev diary centré sur les combats et la progression confirme un arbre de compétences pour Lara

Les doubles pistolets, bien sûr, le light-RPG, aussi

Beaucoup d’espoir est investi par la communauté pour Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Près de huit ans après la fin de la trilogie Survivor et enthousiastes à l’idée de retrouver une Lara plus proche de celle qu’ils ont connu il y a 30 ans, les fans s’attendent à une bonne vieille expérience action-aventure d’antan.

Mais pour cette réinterprétation, Crystal Dynamics compte bien réunir le meilleur des deux mondes entre la nostalgie des anciens opus et le gameplay des plus récents, et c’est ce qui est de nouveau mis en avant dans le dernier journal de développeurs.

Parmi les priorités qui tiennent à cœur à l’équipe de développement, les doubles pistolets iconiques de Lara Croft ont subi un traitement tout particulier pour rendre leur maniement aussi fluide que badass. Bien que les flingues de base soient parfaits pour se sortir de la plupart des situations, on nous rappelle la présence des trois autres armes que sont le fusil à pompe, les mitraillettes et le fusil d’assaut, afin de répondre au mieux à chaque type d’affrontement.

On nous explique également la mécanique de Focus, une jauge remplie à mesure que Lara inflige et encaisse des dégâts, ou réalise des esquives. Nous pouvons ensuite puiser dans cette jauge pour ralentir le temps et réaliser des mouvements acrobatiques directement inspirés du jeu de 1996.

Voilà des paroles douces à entendre pour les fans de la première heure, contrairement, sans doute, à la partie de l’héritage de la trilogie Survivor repris ici, et il s’agit du déjà très discuté arbre de compétences destiné à renforcer Lara tout au long de l’aventure.

Là où la pilule passera peut-être mieux, c’est en se rendant compte que le déblocage de compétences n’est pas permis par une barre classique d’expérience mais plutôt par la récupération d’artefacts. En gros, plus on explore pour trouver ces trésors et plus on sera récompensé, ce qui fait sens pour un jeu Tomb Raider.

À cela s’ajoute d’autres mécaniques des derniers TR, autour du crafting, avec ici la confection de soins, de protections, ou encore la préparation de nourriture capable de conférer des bonus temporaires. Bref, et encore une fois, le résultat d’une volonté de satisfaire à la fois les fans et les néophytes.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu le 10 février 2027 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.