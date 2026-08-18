Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Un nouveau dev diary centré sur les combats et la progression confirme un arbre de compétences pour Lara

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Si d’après le programme de sortie d’Embracer, Tomb Raider Catalyst se dirige visiblement vers une sortie au plus tôt pour avril 2028, le public peut surtout retrouver Lara l’an prochain à l’occasion du remake (qui n’ose pas trop se présenter ainsi) Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Crystal Dynamics et Flying Wild Hog nous font même le plaisir de régulièrement nous diffuser des journaux de développement. Le dernier en date concerne le combat et la progression, et certaines informations risquent de ne pas plaire aux puristes.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis // Source : Crystal Dynamics

Les doubles pistolets, bien sûr, le light-RPG, aussi

Beaucoup d’espoir est investi par la communauté pour Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Près de huit ans après la fin de la trilogie Survivor et enthousiastes à l’idée de retrouver une Lara plus proche de celle qu’ils ont connu il y a 30 ans, les fans s’attendent à une bonne vieille expérience action-aventure d’antan.

Mais pour cette réinterprétation, Crystal Dynamics compte bien réunir le meilleur des deux mondes entre la nostalgie des anciens opus et le gameplay des plus récents, et c’est ce qui est de nouveau mis en avant dans le dernier journal de développeurs.

Parmi les priorités qui tiennent à cœur à l’équipe de développement, les doubles pistolets iconiques de Lara Croft ont subi un traitement tout particulier pour rendre leur maniement aussi fluide que badass. Bien que les flingues de base soient parfaits pour se sortir de la plupart des situations, on nous rappelle la présence des trois autres armes que sont le fusil à pompe, les mitraillettes et le fusil d’assaut, afin de répondre au mieux à chaque type d’affrontement.

On nous explique également la mécanique de Focus, une jauge remplie à mesure que Lara inflige et encaisse des dégâts, ou réalise des esquives. Nous pouvons ensuite puiser dans cette jauge pour ralentir le temps et réaliser des mouvements acrobatiques directement inspirés du jeu de 1996.

Voilà des paroles douces à entendre pour les fans de la première heure, contrairement, sans doute, à la partie de l’héritage de la trilogie Survivor repris ici, et il s’agit du déjà très discuté arbre de compétences destiné à renforcer Lara tout au long de l’aventure.

Là où la pilule passera peut-être mieux, c’est en se rendant compte que le déblocage de compétences n’est pas permis par une barre classique d’expérience mais plutôt par la récupération d’artefacts. En gros, plus on explore pour trouver ces trésors et plus on sera récompensé, ce qui fait sens pour un jeu Tomb Raider.

À cela s’ajoute d’autres mécaniques des derniers TR, autour du crafting, avec ici la confection de soins, de protections, ou encore la préparation de nourriture capable de conférer des bonus temporaires. Bref, et encore une fois, le résultat d’une volonté de satisfaire à la fois les fans et les néophytes.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu le 10 février 2027 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Date de sortie : 12/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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