Everspace 2 étend sa galaxie à la Nintendo Switch 2 avec une édition complète

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Les jeux dédiés à l’Espace sont nombreux, et il devient presque difficile de se démarquer sans dire qu’un tel a travaillé sur Mass Effect, Hardspace: Shipbreaker, Dead Space et on en passe. Pourtant, le petit studio Rockfish, basé à Hambourg chez nos voisins allemands, a réussi son coup avec les deux Everspace. Des jeux riches, denses et exploitant des mécaniques différentes qui sont désormais tous les deux disponibles chez Nintendo. Le studio vient en effet d’annoncer et de lancer une édition complète d’Everspace 2.

Everspace 2 // Source : Rockfish Games

Everspace 2, ou le « Pew pew ! » malin

Le tout premier Everspace misait sur des mécaniques de rogue-lite, à une époque où en mettre n’était pas si évident que cela pour tout le monde. Très bien reçu, il souffrait néanmoins de quelques lacunes tout à fait excusables au regard de l’expérience du studio, de ses moyens et des nombreuses qualités présentes. Everspace 2 a confirmé le talent de Rockfish Games, avec l’une des meilleures expériences spatiales solo qu’on puisse trouver sur le marché.

Orienté vers le tir, l’action et le RPG à travers une dizaine de systèmes et plus de 120 lieux créés à la main, il a su contenter son public et devenir le générateur de fonds d’écran préféré de beaucoup. C’est donc sans grande surprise mais non sans plaisir qu’on peut relayer l’information indiquant qu’Everspace 2 est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 via l’eShop pour 49,99 euros dans sa Galactic Edition.

Celle-ci comprend le jeu de base et l’intégralité des extensions sorties, à savoir : Titans, Wrath of the Ancients et le Supporter Pack. Un petit pack bonus qui permet de rappeler qu’Everspace est une licence à l’histoire communautaire, basée sur un financement participatif suivi de près.

Michael Schade, patron de l’entreprise, indique dans un petit communiqué que Rockfish répond simplement à la demande. Pour cela, le studio s’est acoquiné avec Engine Software, structure qui a fait du portage des jeux PC vers les machines Nintendo sa spécialité. Pour entrer dans les petits détails, cette version est proposée avec un framerate à 30 images par seconde et elle est intégralement sous-titrée en français. Une ultime mise à jour d’optimisation, qui marquera la fin du suivi du jeu, arrivera sur les autres supports quelque part cet automne.

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Jaquette d'Everspace 2
Everspace 2
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Date de sortie : 06/04/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Everspace 2 sera disponible en accès anticipé le 18 janvier sur Steam et GOG

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