Everspace 2 étend sa galaxie à la Nintendo Switch 2 avec une édition complète
Les jeux dédiés à l’Espace sont nombreux, et il devient presque difficile de se démarquer sans dire qu’un tel a travaillé sur Mass Effect, Hardspace: Shipbreaker, Dead Space et on en passe. Pourtant, le petit studio Rockfish, basé à Hambourg chez nos voisins allemands, a réussi son coup avec les deux Everspace. Des jeux riches, denses et exploitant des mécaniques différentes qui sont désormais tous les deux disponibles chez Nintendo. Le studio vient en effet d’annoncer et de lancer une édition complète d’Everspace 2.
Everspace 2, ou le « Pew pew ! » malin
Le tout premier Everspace misait sur des mécaniques de rogue-lite, à une époque où en mettre n’était pas si évident que cela pour tout le monde. Très bien reçu, il souffrait néanmoins de quelques lacunes tout à fait excusables au regard de l’expérience du studio, de ses moyens et des nombreuses qualités présentes. Everspace 2 a confirmé le talent de Rockfish Games, avec l’une des meilleures expériences spatiales solo qu’on puisse trouver sur le marché.
Orienté vers le tir, l’action et le RPG à travers une dizaine de systèmes et plus de 120 lieux créés à la main, il a su contenter son public et devenir le générateur de fonds d’écran préféré de beaucoup. C’est donc sans grande surprise mais non sans plaisir qu’on peut relayer l’information indiquant qu’Everspace 2 est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 via l’eShop pour 49,99 euros dans sa Galactic Edition.
Celle-ci comprend le jeu de base et l’intégralité des extensions sorties, à savoir : Titans, Wrath of the Ancients et le Supporter Pack. Un petit pack bonus qui permet de rappeler qu’Everspace est une licence à l’histoire communautaire, basée sur un financement participatif suivi de près.
Michael Schade, patron de l’entreprise, indique dans un petit communiqué que Rockfish répond simplement à la demande. Pour cela, le studio s’est acoquiné avec Engine Software, structure qui a fait du portage des jeux PC vers les machines Nintendo sa spécialité. Pour entrer dans les petits détails, cette version est proposée avec un framerate à 30 images par seconde et elle est intégralement sous-titrée en français. Une ultime mise à jour d’optimisation, qui marquera la fin du suivi du jeu, arrivera sur les autres supports quelque part cet automne.