Everspace 2 étend sa galaxie à la Nintendo Switch 2 avec une édition complète

Everspace 2, ou le « Pew pew ! » malin

Le tout premier Everspace misait sur des mécaniques de rogue-lite, à une époque où en mettre n’était pas si évident que cela pour tout le monde. Très bien reçu, il souffrait néanmoins de quelques lacunes tout à fait excusables au regard de l’expérience du studio, de ses moyens et des nombreuses qualités présentes. Everspace 2 a confirmé le talent de Rockfish Games, avec l’une des meilleures expériences spatiales solo qu’on puisse trouver sur le marché.

Orienté vers le tir, l’action et le RPG à travers une dizaine de systèmes et plus de 120 lieux créés à la main, il a su contenter son public et devenir le générateur de fonds d’écran préféré de beaucoup. C’est donc sans grande surprise mais non sans plaisir qu’on peut relayer l’information indiquant qu’Everspace 2 est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 via l’eShop pour 49,99 euros dans sa Galactic Edition.

Celle-ci comprend le jeu de base et l’intégralité des extensions sorties, à savoir : Titans, Wrath of the Ancients et le Supporter Pack. Un petit pack bonus qui permet de rappeler qu’Everspace est une licence à l’histoire communautaire, basée sur un financement participatif suivi de près.

Michael Schade, patron de l’entreprise, indique dans un petit communiqué que Rockfish répond simplement à la demande. Pour cela, le studio s’est acoquiné avec Engine Software, structure qui a fait du portage des jeux PC vers les machines Nintendo sa spécialité. Pour entrer dans les petits détails, cette version est proposée avec un framerate à 30 images par seconde et elle est intégralement sous-titrée en français. Une ultime mise à jour d’optimisation, qui marquera la fin du suivi du jeu, arrivera sur les autres supports quelque part cet automne.