Le film Sleeping Dogs est sur de bons rails, l’acteur Simu Liu négocie avec Square Enix

Les accords se finalisent

Maintenant que Simu Liu est impliqué sur le film Sleeping Dogs, les choses avancent bien vite en coulisses. Le fait de ne pas avoir de Shang-Chi 2 dans les tuyaux aide sans doute à cela, puisque l’acteur peut se concentrer sur ce type de projet. Et même s’il est actuellement occupé à vanter les mérites du prochain Avengers: Doomsday dans lequel il reprendra son rôle de super-héros, il a bien voulu répondre à la question d’un internaute sur l’état du film Sleeping Dogs.

Il promet que tout progresse bien, et que des discussions ont maintenant lieu avec Square Enix, qui détient les droits de la licence :

« On avance vraiment bien, on a un réalisateur, et une société de production, et un VRAI chemin à suivre. On est juste en plein dans le processus de négociation avec le studio de jeux en ce moment (ce qui est un rêve de fan pour moi parce que j’adore Square Enix). Votre soutien nous booste tous ! »

Grâce à la notoriété de l’acteur, nul doute que Square Enix donnera le feu vert une fois toutes les petites lignes de contrats réglées. Et puis, produire un tel film peut aussi être un bon indicateur de l’attente des fans autour de la licence, ce qui pourrait intéresser Square Enix.