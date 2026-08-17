Le film Sleeping Dogs est sur de bons rails, l’acteur Simu Liu négocie avec Square Enix
Vraie petite arlésienne des adaptations de jeux au cinéma, le film Sleeping Dogs est enfin sur le bon chemin depuis que l’acteur Simu Liu, révélé en tant que Shang-Chi dans les films Marvel, a repris les rênes du projet. Un réalisateur a même été trouvé en la personne de Timo Tjahjanto, qui s’y connaît pas mal en films de bagarre. Alors, cette fois-ci, c’est la bonne ? Sans doute, puisque Simu Liu promet que les choses avancent et que les discussions avec Square Enix vont bon train.
Les accords se finalisent
Maintenant que Simu Liu est impliqué sur le film Sleeping Dogs, les choses avancent bien vite en coulisses. Le fait de ne pas avoir de Shang-Chi 2 dans les tuyaux aide sans doute à cela, puisque l’acteur peut se concentrer sur ce type de projet. Et même s’il est actuellement occupé à vanter les mérites du prochain Avengers: Doomsday dans lequel il reprendra son rôle de super-héros, il a bien voulu répondre à la question d’un internaute sur l’état du film Sleeping Dogs.
Il promet que tout progresse bien, et que des discussions ont maintenant lieu avec Square Enix, qui détient les droits de la licence :
« On avance vraiment bien, on a un réalisateur, et une société de production, et un VRAI chemin à suivre. On est juste en plein dans le processus de négociation avec le studio de jeux en ce moment (ce qui est un rêve de fan pour moi parce que j’adore Square Enix). Votre soutien nous booste tous ! »
Grâce à la notoriété de l’acteur, nul doute que Square Enix donnera le feu vert une fois toutes les petites lignes de contrats réglées. Et puis, produire un tel film peut aussi être un bon indicateur de l’attente des fans autour de la licence, ce qui pourrait intéresser Square Enix.