Pokémon Pokopia – Fonds-Bulleux : une plongée rafraîchissante qui manque un peu de profondeur

« Sous l’océan »

Il est tout de même bon de préciser que les nouvelles possibilités aquatiques ne sont pas bloquées derrière l’achat du Pass d’extension. En effet, la mise à jour 2.0.0 apporte déjà de solides arguments pour vous inciter à revenir sur Pokémon Pokopia.

Sans dresser la liste exhaustive des nouveautés (que vous pouvez néanmoins consulter ici), cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations de confort, avec en tête de liste le dispositif de stockage. Il s’agit d’un coffre universel que l’on peut placer et consulter dans chaque ville, ce qui permet d’éviter de trop nombreux allers-retours pour récupérer ses ressources.

Toutefois, la nouveauté la plus importante reste l’acquisition de la capacité Plongée. Celle-ci permet enfin d’explorer les fonds marins et d’y construire librement. Une première évolution qui a le mérite d’ouvrir de nouveaux horizons créatifs pour vos villes existantes, tout en vous permettant de vous mouiller la nuque avant de décider si vous souhaitez réellement plonger dans le DLC Fonds-Bulleux.

Un vrai film de bulles

Fonds-Bulleux propose à peu près tout ce que l’on pouvait attendre d’une nouvelle ville dans Pokémon Pokopia : de nouveaux Pokémon, de nouveaux meubles et objets, de nouvelles habitations et bien plus encore.

On comprend rapidement que, comme pour les villes du jeu de base, nous avons affaire à une autre relique de Kanto qui parlera forcément aux fans de longue date. En toute logique, Azuria était le choix évident pour servir de thème aquatique à ce DLC.

C’est d’ailleurs un aspect que nous avions seulement survolé dans notre test, mais le simple fait de pouvoir reconnaître immédiatement une ville à partir de quelques ruines emblématiques en dit long sur le pouvoir nostalgique de la franchise.

Ce qui nous permet d’apprécier autant ce nouveau décor, c’est surtout l’immersion sous-marine et le nouveau sentiment de liberté procuré par la physique de l’eau. Que ce soit pour les déplacements ou la construction, le fait de pouvoir évoluer librement dans toutes les directions et sans véritable restriction apporte une toute nouvelle perspective à la formule.

C’est surtout en matière de verticalité que cette liberté fait la différence, notamment lorsqu’il s’agit de faire le ménage en mode Gravalanch ou de construire des bâtiments sur plusieurs niveaux. Pouvoir monter et descendre librement dans l’eau facilite considérablement certaines tâches et ouvre de nouvelles possibilités. C’est également une véritable aubaine pour ceux qui n’ont pas encore débloqué la dernière transformation de Métamorph.

Plongé-coulé

Toutefois, rien ne vous empêche de vous étendre à la surface comme bon vous semble. La carte propose d’ailleurs plusieurs lopins de terre et de sable pour démarrer votre expansion. De plus, bien que la majorité des Pokémon présents soient aquatiques, certains habitats ne pourront pas être installés sous l’eau.

Il est également amusant d’aménager des espaces non immergés au beau milieu des fonds marins. La créativité ne s’exprime d’ailleurs pas seulement à travers la physique de l’eau, mais aussi grâce aux nouveaux matériaux et éléments de construction mis à notre disposition. Le DLC nous introduit notamment aux habitations flottantes avec un sous-marin Sharpedo entièrement habitable.

Plus tard, on découvre également les blocs flottants, qui permettent de placer les fondations d’une construction à n’importe quelle hauteur sous l’eau. Pour les amateurs de décoration, cette ambiance aquatique apporte ainsi un tout nouveau charme au jeu.

On retrouve évidemment de nouveaux meubles et blocs dans le thème, mais aussi de nouvelles cultures avec le raisin et la pastèque. Une fois ce dernier découpé en tranches, ils peuvent notamment servir à préparer une nouvelle catégorie de recettes : les smoothies. Ces boissons permettent entre autres d’utiliser sous l’eau la capacité Surf sous la forme de Lokhlass, afin de se déplacer beaucoup plus rapidement.

Des abysses décevants

L’autre élément mis en avant dans cette nouvelle zone concerne les profondeurs, appelées ici les abysses. Il s’agit de zones particulièrement sombres où il est nécessaire d’installer différentes sources de lumière ou d’être accompagné d’un Pokémon adapté afin de conserver une bonne visibilité.

Un DLC sert souvent à enrichir une base déjà solide afin de prolonger l’expérience, mais on apprécie également lorsque ce type de contenu en profite pour introduire de nouvelles mécaniques ou expérimenter des idées différentes.

C’est justement du côté des abysses que l’on espérait être surpris. Malheureusement, cette idée s’avère beaucoup trop peu exploitée. Les dédales sont trop confinés et peu étendus pour que l’on ressente véritablement le plaisir de s’aventurer dans des profondeurs obscures et inconnues. Ces excursions manquent ainsi d’ampleur et ne parviennent jamais vraiment à exploiter le potentiel d’une mécanique qui aurait pu apporter une dimension plus mystérieuse à l’exploration.

Une première vague qui nous emporte

Vendu à 34,99 €, le pass d’extension de Pokémon Pokopia se divise en trois vagues. La deuxième arrivera à la fin de l’année 2026 et marquera l’arrivée des accessoires pour Metamorph et les autres Pokémon, mais sans nouvelle ville. La troisième est programmée pour 2027 et ajoutera, cette fois, une nouvelle cité à restaurer.

À ce stade, il reste évidemment difficile de déterminer si l’ensemble du Pass d’extension justifiera son prix. Fonds-Bulleux constitue néanmoins une première étape très convaincante, avec un contenu suffisamment généreux pour donner envie de poursuivre l’aventure. Tout dépend cependant de ce que vous recherchez dans cette extension. Si vous avez complètement accroché à Pokémon Pokopia, aussi bien à sa construction qu’à sa progression et à son aspect créatif, et que vous souhaitez simplement prolonger l’expérience avec une approche rafraîchissante, Fonds-Bulleux devrait largement combler vos attentes. En revanche, si votre intérêt repose avant tout sur une approche inédite, la collecte de Pokémon et l’exploration d’une nouvelle zone, vous risquez de rester davantage sur votre faim pour le moment.