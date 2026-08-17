La date de lancement de la PS6 n’a toujours pas été décidée en interne chez Sony

Prenez votre temps

Il est probable que les plans soient un peu plus clairs chez Xbox, qui veut rapidement passer à la prochaine génération en raison des difficultés rencontrées par la Xbox Series. C’est moins limpide du côté de chez Sony, même si celui-ci nous prépare en tout cas à une PS6 qui n’aurait pas de lecteur de disque, puisqu’il va arrêter de produire des jeux de cette façon dès 2028.

On pensait malgré tout que cette dernière mesure nous emmenait tout droit vers une sortie de la PS6 fin 2027. Ce n’est cependant pas si définitif du côté de chez Sony. Dans un portrait dressé par le Wall Street Journal, Hiroki Totoki, PDG de Sony, est revenu sur la question de manière très brève. On apprend dans cet article que la date de lancement de la PS6 n’aurait pas encore été fixée par Sony.

L’article évoque les difficultés de production que peut rencontrer une entreprise comme Sony aujourd’hui à cause de l’IA, qui remettent en cause toutes les prédictions. Et on imagine qu’il est encore trop tôt pour Sony pour se mouiller sur une date fixe, étant donné l’instabilité du marché (on a bien vu comment cela a affecté le lancement de la Steam Machine). Alors, peut-être qu’il existe encore un monde où la PS6 ne sort pas l’an prochain, allez savoir.